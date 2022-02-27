Махачев разбил истощённого Грина за три минуты. Американец согнал 17 кг, чтобы спасти шоу

В ночь с 26 на 27 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) закончился турнир UFC Fight Night 202, где в главном бою Ислам Махачев встречался с амриканцем Бобби Грином. Изначально россиянин должен был сойтись с третьим номером рейтинга лёгкого веса Бенеилом Дариушем, но за две недели до схватки он получил серьёзную травму.

И на коротком уведомлении согласился выйти только не рейтингованный Грин, который выступал в октагоне двумя неделями ранее. Он провёл три раунда, одолев Насрата Хакпараста решением судей. Его рекорд — 29-12, что вряд ли может прибавить много очков Махачеву в случае победы.

За считанные дни после боя с Хакпарастом Король Бобби резко прибавил в весе. И за 10 дней до UFC Fight Night 202 американцу предложили выйти на замену Дариушу. На тот момент Грин весил около 88 кг, и потому он согласился на бой в промежуточном весе. Он настолько перестарался с весогонкой, что согнал 17 кг, показав на 900 грамм меньше, чем Ислам.

Что касается Махачева, то он подходил в звании одного из главных претендентов на титульный бой. За него говорило не только высокое четвёртое место в рейтинге, но и стрик из девяти побед. Из значимых успехов выделяется только последний, когда Ислам одолел Дэна Хукера кимурой в середине первого раунда. После этого триумфа позиции россиянина в UFC значительно укрепились, в связи с чем его начали рассматривать как одного из главных претендентов на чемпионский пояс.

Несмотря на то, что между бойцами не было явной неприязни, рукопожатия во время инструктажа от судьи не было. Бой начался с разведки в стойке. Создавалось впечатление, что Ислам собирается перебить Грина в стойке, так как он не рвался с проходами в ноги, а выцеливал своего соперника. Махачев избрал очень умную и рискованную тактику: сокращение дистанции через ударные серии в стойке, чтобы затем сделать тейкдаун. Против такого опасного ударника, как Король Грин, это казалось опрометчивым. Однако ставка сыграла в пользу россиянина. Американец не смог выбраться из захвата, хотя он не стремился к этому, за что поплатился проходом в ноги.

Ислам сначала пытался установить контроль, чтобы не пропускать удары в партере. И после он приступил к финишу сабмишеном. Сначала он пытался закончить бой кимурой, но Грин не отдал руку. Затем включился граунд-энд-паунд под диктовку Хабиба. Положение Бобби усложнилось не только таким раскладом событий, но и тем фактом, что они лежали возле угла россиянина, откуда как раз подсказывал Нурмагомедов. В итоге они добились, чего хотели и Грин отдал спину, что позволило Исламу беспрепятственно разбивать своего соперника. Ожидаемо, судья остановил поединок.

Таким образом, Ислам Махачев за три с небольшим минуты оформил десятую победу кряду, выдав очень убедительный перфоманс. Что же будет дальше — титульный бой или элиминатор за право сразиться за пояс? Ислам в интервью после боя Майклу Биспингу сказал, что он устал ждать и хочет поединка только за чемпионский титул. Что ж, слово за Даной Уайтом.