«Царукян — будущий чемпион». Арман доминирует — дайте уже ему подраться с Махачевым!

Начало карьеры Армана Царукяна в UFC получилось немного смазанным: он дал отличный бой Исламу Махачеву, но всё-таки уступил соотечественнику единогласным судейским решением. Впрочем, российско-армянский боец не стал унывать из-за неудачного дебюта: вскоре Арман заметно прибавил и одержал сразу четыре победы подряд. Главная сильная сторона Царукяна — мощная борьба с граунд-энд-паундом, но и в стойке он может соревноваться с кем угодно.
На турнире UFC Fight Night 202 в соперники нашему соотечественнику достался опасный Йоэль Альварес. Испанский спортсмен тоже шёл на победной серии, а в последнем поединке Йоэль и вовсе расправился с опытным Тиаго Мойзесом. К тому же Альварес имеет прекрасные навыки в партере — на его счету 16 побед сабмишенами. Казалось, что Йоэль как минимум даст Царукяну максимально конкурентный бой, который продлится все три раунда.
К счастью, всё получилось совсем иначе. Уже на первой минуте россиянин достаточно легко перевёл оппонента на канвас: оказалось, что Арман всё-таки значительно превосходит испанца в борцовском мастерстве. В партере Царукян успевал как изматывать соперника физически, так и «обрабатывать» его жёсткими ударами по корпусу. Россиянин уверенно удерживал доминирующую позицию и вскоре провёл несколько «гвоздей» локтями в голову, что вызвало рассечение у Йоэля.
Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно в официальном «инстаграме» UFC Russia.
В перерыве секунданты Альвареса тщетно пытались остановить кровь у подопечного. Уже в начале второго раунда испанец снова оказался на канвасе под жёсткими ударами в граунд-энд-паунде. Постепенно Йоэль перестал активно сопротивляться — победа Царукяна техническим нокаутом! Арман победил в пятом поединке подряд и готов встретиться с любым соперником: может, UFC всё-таки позволит ему провести реванш с Махачевым? Многие поклонники ММА уже считают Армана претендентом на титул.
Комментарии к бою Царукяна в «инстаграме» UFC Russia:
Haiseiscute: «Царукян — будущий чемпион. Махачеву повезло, что он дрался с молодым Арманом»;
Арсен Меребян: «Надо организовать бой Царукяна с Конором»;
Ясин Алмакки: «Юный Царукян — будущий чемпион лёгкого веса. Он был самым жёстким оппонента Махачева за всё время. С нетерпением жду реванша».
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