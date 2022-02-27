АСА встретила устрашающим бэкфистом. Серб так не проигрывал даже в UFC

26 февраля в Москве прошёл турнир по смешанным единоборствам АСА 136. В его соглавном событии выступили бойцы полусреднего веса. Россиянин Виталий Слипенко бился с представителем Сербии Стефаном Секуличем.

Россиянин выходил в клетку впервые после поражения от Гаджимурада Хирамагомедова, который прервал Виталию серию из четырёх побед. Так что теперь Слипенко ставил перед собой задачу реабилитироваться и вернуться в титульную гонку. Что касается балканца, то экс-боец UFC дебютировал под баннером российской лиги. Минувшую схватку он провёл в лиге UAE и лавров там не снискал. Так что Стефану хватало мотивации громко о себе заявить в АСА.

Впрочем, Слипенко не собирался брать на себя роль некоего карьерного трамплина для гостя с Балкан. Виталий сразу же принялся прессинговать оппонента. Россиянин был явно быстрее на руках и перебивал Секулича. Тот чувствовал себя не в своей тарелке и был даже пассивен. Очень быстро стало понятно, что Виталий будет гораздо лучше в плане статистики ударов. Кроме того, Слипенко действовал максимально разнообразно, классическая работа в стойке сменялась классными лоу-киками, бэкфистами и хай-киками. Первая пятиминутка ушла в пользу Виталия.

Права на видео принадлежат АСА. Видео доступно на странице АСА в «Инстаграме».

Во втором раунде Секулич попытался внести какие-то коррективы. Будучи базовым борцом, он пытался стянуть оппонента в партер, но Слипенко к этому был готов. Виталий уверенно оборонялся и продолжал разбивать Стефана в стойке. К середине второй пятиминутки в его активе было 43 точных удара, в то время как Стефан мог похвастать 12 попаданиями. В конце отрезка Секулич, понимая, что проигрывает по очкам, решил порубиться с оппонентом, но плодов это не принесло.

Более того, в этих условиях Слипенко почувствовал себя как рыба в воде. Поймав кураж, Виталий пробил роскошный бэкфист, удар с разворота пришёлся в блок, но был настолько мощным и неожиданным, что Стефан упал, дальше случилось добивание, и рефери не оставалось ничего другого, как остановить схватку. Кто-то считает, что его вмешательство было преждевременным, но, как показывал бой, с таким Слипенко Секулич всё равно не справился бы. Серб точно запомнит свой дебют в российской лиге, ведь досрочно он не проигрывал даже в UFC.