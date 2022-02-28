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Магомед Исмаилов — Оланреваджу Дуродола, результат боя, скандал после боя

«Это, братан, неожиданная новость». Исмаилов ответил на претензии обиженного Дуродолы
Денис Дорофеев
Исмаилов ответил на претензии обиженного Дуродолы
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Здоровенный нигерийский боксёр не смог принять поражение от дебютанта из ММА.

В ночь с 25 на 26 февраля прошёл «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в рамках которого Магомед Исмаилов одолел Оланреваджу Дуродолу по правилам бокса. Это был дебютный бой для Лысого хищника на профессиональном боксёрском ринге. И ему дали бойца, который ронял Дмитрия Кудряшова и имел опыт противостояния с чемпионами мира Майрисом Бриедисом, Илунгой Макабу и Табисо Мчуну. Мы уже анализировали этот поединок с профессиональной точки зрения. Тем не менее их встреча получила продолжение после оглашения вердикта.

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Дуродола высказал претензии, помешавшие ему выступить на должном уровне. Вместо 10-унцевых перчаток на нигерийца надели 16-унцевые. Ему не дали размяться после тейпирования, а ещё пообещали не озвучивать вердикт боя, как это было между Флойдом Мейвезером и Логаном Полом. Как вы помните, решение из уст Александра Загорского было вынесено.

Исмаилов, как человек публичный, не стал закрываться и ответил своему визави в «Инстаграме»:

«У меня тоже были 16-унцевые перчатки. Нас тейпировали в одно и то же время. Мой представитель был у него, его представитель был у меня в раздевлаке. Как только меня тейпировали, я сразу начал разминаться. Чем Дуродола занимался, не знаю. Куда он там пойти хотел? Хорошо, что не отпустили, ведь бой мог не состояться.

Он говорит, что ему обещали не объявлять победителя? А вот это, братан, для меня неожиданная новость. На самом деле, у него условия поинтереснее были, чем у меня. Это мне приходилось из раздевалки семь километров в туалет ходить, а у него в раздевалке были и туалет, и душевая. Но я выжил»

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Действительно очень странное поведение нигерийца, учитывая его весомый бэкграунд и позорный перформанс против Исмаилова. Во-первых, он проиграл по делу и только по своей вине. Отсутствие разминки — это разговор в пользу в бедных. Можно было разогреть себя активными движениями, пока направлялся к рингу или стоя внутри него. Поэтому здесь мы на стороне Лысого хищника. Хотя про семь километров в туалет это, конечно, преувеличение. Уверены, что и у Магомеда, и у Дуродолы туалет с душем были в собственной раздевалке.

Что касается 16-унцевых перчаток, напомним следующее: да, профессиональные бойцы в тяжелом весе выступают в 10-унцевых. Но они спаррингуются в более тяжёлых перчатках, чтобы повысить выносливость рук. Это Исмаилов должен жаловаться, так как он всегда дрался в 6-унцевых. Плюс россиянин от природы легче африканца. А так, спортсмены были в абсолютно равных условиях.

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Когда Владимир Кличко одолел Дэвида Хэя, англичанин показал опухший мизинец на пресс-конференции после боя. Кличко-младший ответил универсальной цитатой про плохого танцора, которому вечно что-то мешает. Вот и мы здесь используем эту сентенцию в адрес нигерийца.

А что касается вердикта, Магомед не смог подобрать вразумительное объяснение, так как не он занимался организацией поединка. Тут вопрос нужно адресовать Владимиру Хрюнову. Однако мы сомневаемся в том, что он даст ответ. В данном случае лучше вспомнить, что говорил Дуродола перед боем в интервью «Спорт-Экспрессу»:

«Возраст — это всего лишь цифры. В пятницу вы увидите, что с ним случится. Вы увидите, какое зрелище я устрою. Это не купленный бой. Это настоящий бой, и я собираюсь драться по-настоящему»

Почему Дуродола не дрался по-настоящему — остаётся загадкой. Почему он толком не бил Магомеда — вопрос также остаётся открытым. Тем более Оланреваджу открыто заявлял, что между ним и Исмаиловым большая разница в классе:

«Он даже и близко не сравним с теми оппонентами, с которыми я дрался. Так что Магомед как соперник для меня никто»

После таких слов Дуродола был обязан деклассировать или отправлять в нокаут своего соперника одной левой, но что-то пошло не так. Интересно, что же? Точно не 16-унцевые перчатки, ибо нигериец в этой игре варится с 2011 года. Мы ни за что не поверим, что у него не было более сюрреалистичных кейсов. Это больше похоже на жалкие оправдания. Поэтому мы, скорее всего, больше не увидим этого бойца в России. Невелика потеря.

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