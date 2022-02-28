Россия не получит чемпионов UFC в 2022 году? Пострадать могут Махачев и Ян

Военные и политические конфликты никогда не случаются вовремя. Происходящее между Россией и Украиной касается каждого, в том числе и российских бойцов, выступающих в заграничных промоушенах. Сейчас в UFC нет действующих чемпионов из России, но 2022-й год должен был стать переломным: Пётр Ян получил реванш с Алджэмейном Стерлингом, Исламу Махачеву тоже пообещали дать титульный бой. Но теперь в этом есть большие сомнения.

Как мы уже говорили, над российскими спортсменами возникла нешуточная вероятность бойкота со стороны США, Великобритании и других крупных «игроков» мирового спорта. Первой ласточкой стала новость о том, что Александра Волкова и ещё четырёх бойцов из России могут не допустить на турнир UFC Fight Night 204, запланированный в Лондоне. Нашим ребятам, возможно, аннулируют визы, как это уже сделали с белорусской баскетбольной командой.

Конечно, всемогущему Дане Уайту не хочется терять российских бойцов. Наших соотечественников нельзя назвать доминирующей силой в UFC, но и недооценивать значение россиян для промоушена тоже не стоит. Хабиб Нурмагомедов и вовсе стал одной из самых популярных фигур в истории промоушена, пусть этому и способствовало его скандальное противостояние с Конором Магрегором. Если ребят с российским паспортом в одночасье вычеркнуть, Дана потеряет серьёзные деньги.

Скорее всего, президент UFC попробует как-то смягчить ситуацию с помощью своих связей. Увы, когда в дело вступает большая политика, даже такие влиятельные люди вряд ли могут что-то изменить. Возможно, Петру Яну и Исламу Махачеву попросту не дадут подраться за титул в 2022 году под каким-либо предлогом. Да, это будет репутационная и финансовая потеря для промоушена, но действия поперёк «линии партии» грозят ещё большими проблемами.

Условные болельщики в США вряд ли обрадуются, когда увидят в октагоне Петра Яна, который твёрдо ассоциируется с Россией. Тем более не обрадуются местные политики, если россиянин отнимет пояс у американца Алджэмейна Стерлинга. Если руководство UFC готово пойти на определённый риск — мы всё-таки увидим Яна и Махачева в чемпионских боях. В противном случае титулы наших соотечественников откладываются на неопределённый срок.