Нокаут, которого не было. Улыбчивый парень упал от лёгкого тычка в скулу. Видео

Красивые, жуткие или просто забавные нокауты случаются не только в крупнейших промоушенах мира. Даже в самых скромных организациях можно встретить настоящие бриллианты, которые можно пересматривать раз за разом. Впрочем, промоушен Fight Club Rush вряд ли можно назвать откровенно местечковым: там дерутся талантливые парни, лучшие из которых переходят в Bellator и UFC. Однако там встречаются и ребята, которым явно ничего не светит в профессиональном спорте.

В главной схватке турнира Fight Club Rush 11 дрались шведские спортсмены Александер Линдгрен и Моейн Ахмади. Бойцов нельзя было назвать особо опытными, на двоих у них набиралось чуть больше десятка профессиональных поединков. Фаворитом считался Линдгрен: он выступал чаще и обладал превосходством в габаритах, поскольку лишь недавно сменил среднюю весовую категорию на полусреднюю. Александер — базовый борец с весьма неплохим ударом.

Его соперник шёл на серии из двух побед, добытых в результате сабмишенов. Ахмади перед боем с Линдгреном заверил, что в октагоне будет доминировать: «Я хочу полностью контролировать поединок. Дам болельщикам то, что они хотят, и даже больше. Алекс — хороший парень и настоящий боец. Жёсткий, целеустремлённый и очень крупный. Но, как говорил Макгрегор: «Если вы дышите одним кислородом, значит, это честный бой». Вот что я думаю».

Моейну не удалось подтвердить свои слова в октагоне. С первых секунд Линдгрен полностью захватил инициативу, спокойно перебивая своего оппонента в стойке. Особенно хорошо Александеру удавались лоу-кики, с помощью которых он быстро «отбил» ногу улыбчивому Ахмади. Тот пару раз пробовал перевести бой в партер, однако Линдгрен спокойно блокировал попытки. Тем не менее Моейн выстоял первый раунд.

После минутной паузы ситуация не изменилась, Александер буквально «перемалывал» оппонента. Однако бой закончился несколько неожиданным образом: нанеся очередной лоу-кик, Линдгрен следом провёл несильный удар в скулу. Моейн ранее принял десятки таких попаданий, но тут ноги у него буквально подломились — нокаут! Никакого мошенничества: скорее всего, повлиял общий «тоннаж» пропущенных ударов и повреждённая лоу-киками нога. На объявлении результата Ахмади снова улыбался, что не может не радовать.