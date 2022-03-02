Боец жертвовал здоровьем из-за свадьбы. Чего не сделаешь во имя любви. Видео

Зачастую люди переходят в ММА не от хорошей жизни, а чтобы прокормить семью. У одних бойцов это получается, как у Конора Макгрегора, и они становятся лицом индустрии. У других — дела складываются хуже, однако обстоятельства вынуждают их пойти на такой шаг. Вот в малоизвестной мексиканской лиге Ultimate Warrior Challenge как раз и был такой случай. В основном карде сошлись аргентинец Адриан Овьедо и мексиканец Эдгар Гуардадо.

У обоих бойцов слабая статистика: Овьедо одержал три победы при двух поражениях, а у Гуардадо один бой, закончившийся проигрышем. Вообще, мексиканец работает инструктором по джиу-джитсу, по которому у него фиолетовый пояс. Он обучает единоборствам обычных людей, то есть непрофессиональных спортсменов. Но, видимо, там платят недостаточно, потому он решил заработать на стороне — в смешанных единоборствах. Первый поединок Эдгар провёл ещё в 2019 году.

На свой второй бой в карьере Гуардадо вышел с бандажами на обоих коленях, что не могло не смущать. Овьедо начал пользоваться этим, обстреливая слабые места мексиканца с первого раунда. У обладателя фиолетового пояса по джиу-джитсу ничего не получалось в борьбе. Однако первый раунд трудно назвать провальным, так как его коленные суставы выдержали лоу-кики аргентинца.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» uwcmx. Права на видео принадлежат UWC Mexico.

Но в самом начале второй пятиминутки Овьедо нанёс не самый сильный лоу-кик в колено, чтобы просто остановить наступление Гуардадо. Мексиканец же рухнул как подкошенный, и соперник незамедлительно его добил. В итоге Эдгар потерпел своё второе поражение в карьере, на этот раз техническим нокаутом.

Остаётся вопрос — зачем он вышел в октагон с больными коленями? Ответ очень прост — через неделю у Гуардадо намечена свадьба. И он решил рискнуть своим здоровьем во имя любви. Не самый умный, но точно самоотверженный поступок, который наверяка оценила его будущая жена. Будем надеяться, что с коленями у спортсмена будет полный порядок и свадьба не будет перенесена.