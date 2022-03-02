Дана Уайт защищает Яна и Махачева. Президент UFC не хочет отказываться от наших бойцов

Конфликт между Россией и Украиной нанёс нашему спорту устрашающий по силе и масштабности удар. Всего за несколько дней наступила почти полная изоляция: массово отменяются турниры, дисквалифицируются команды и отдельные спортсмены. Направления, где россияне ещё выступают, можно пересчитать по пальцам. Промоушен UFC тоже относится к числу организаций, не спешащих с тотальным отказом от наших соотечественников.

Поначалу новости были грустные: появилась информация, что группа россиян во главе с Александром Волковым не сможет попасть в Лондон на турнир UFC Fight Night 204. Следовательно, перспективы вырисовывались весьма печальные. Пока всемогущий президент UFC Дана Уайт не выступил со сдержанным заявлением.

«Мы круглосуточно работаем, чтобы сохранить поединки с участием российских бойцов. Ситуация тяжёлая, но я считаю, что шоу должно продолжаться», — сказал Уайт в интервью на канале The Underground в YouTube.

Хотя Дана не дал никаких обещаний, подобная реакция даёт повод для сдержанного оптимизма. Глава знаменитого промоушена — весьма влиятельный человек, имеющий множество друзей во властных структурах.Конечно, гарантий тут быть не может: политическая ситуация сейчас настолько накалена, что любые связи могут оказаться бесполезными. Однако надежда есть, что уже неплохо. Ведь ещё несколько дней назад казалось, что россиянам придётся выступать только на родине.

Уайт сейчас вообще чуть не единственный влиятельный иностранный функционер, который пытается защитить права российских спортсменов. Дело не в какой-то особой симпатии к нашей стране, просто президент UFC умеет считать деньги. Конечно, наш рынок по сравнению с американским — почти ничто, прибыль от него минимальна. Зато наши бойцы — раскрученный бренд, потеря которого станет финансовым ударом. Нельзя забывать и про глобальный престиж промоушена — без россиян звание чемпиона UFC немного потускнеет.

Почему сохранение наших парней в UFC имеет такое значение? Это фундамент для будущих успехов. Контракт с промоушеном Уайта — потрясающая мотивация для сотен спортсменов из России. Молодые ребята сейчас смотрят на Махачева, Яна и Волкова, стремясь повторить их путь. Без UFC количество и качество бойцов в России резко снизится. Вдобавок нельзя забывать и про нас, простых болельщиков: успехи российских спортсменов — одна из немногих отдушин, позволяющих отвлечься в нынешнее трудное время.