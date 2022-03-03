«Бить людей по лицу — что здесь может нравиться?» Спивак — про отсутствие любви к работе

Осталось всего несколько дней до очередного крупного турнира — UFC 272. В главном бою вечера подерутся бывшие друзья Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон, но ярких поединков вообще ожидается множество. Основной кард стартует со схватки Сергея Спивака и Грега Харди: молдавский тяжеловес попробует испортить Харди его последнее выступление в промоушене. Мы поговорили с Сергеем про наглость бойцов UFC, оценили шансы Александра Волкова в бою с Томом Аспиналлом и обсудили плюсы подготовки в США.

— Как прошёл тренировочный лагерь, удалось ли обойтись без форс-мажоров?

— Нет-нет, всё было прекрасно, шесть месяцев готовился. Не конкретно к этому бою, просто было время потренироваться. Теперь я готов выступать.



— Где вы готовились к поединку?

— В Лас-Вегасе. Решил попробовать здесь, тем более тут находится Институт развития UFC. Вдобавок есть хорошие спарринг-партнёры, которые являются чемпионами в моём весе — думал попробовать себя, посмотреть что и как.



— Понравился ли знаменитый Институт развития UFC?

— Да, всё очень круто. Всё есть для бойцов. Очень хороший зал, отличные тренера и диетологи. Всё классно.

— Приходится ли вам следить за весом, учитывая тяжёлую весовую категорию? Нужно себя ограничивать в еде или, наоборот, как Волкову, специально набирать массу?

— У меня проблем с весом нет, золотая середина. Я питаюсь правильно, ем здоровую еду. Но раз в неделю позволяю себе «нездоровую» пищу, чтобы энергии хватало.



— Как отреагировали на новость о бое с Грегом Харди?

— Спокойно, как к поединку с любым бойцом. Я никогда не выбирал себе соперников. UFC даёт кого-то, мы соглашаемся, это наша работа.



— Какие сильные стороны у Харди?

— Большой парень, сильный. У него тяжёлый удар. Грег взрывной, мы знаем, что он пришёл из американского футбола, там работа идёт «взрывами». Харди показал, что может ронять людей. Очень хороший боец.



— Как психологически восстанавливались после обидного поражения от Тома Аспиналла?

— Я много проигрывал в этой жизни. Первые семь лет, которые занимался спортом, вообще всё проигрывал. Мне известно, что такое поражение. Поэтому всё нормально.



— Какие шансы у Волкова в бою против Аспиналла?

— Волков — очень опытный боец, он повидал много разных соперников. Александр точно готов к бою. Готов ли Аспиналл — посмотрим. Том очень хороший, взрывной и быстрый боец. Он на хорошем подъёме, четыре нокаута подряд. У Аспиналла точно есть всё, чтобы победить. Посмотрим, это будет очень хороший бой.

— Вы вообще смотрите много поединков по телевизору?

— Честно говоря, вообще не смотрю, стараюсь не думать об этом. В моей жизни и так очень много боёв, каждый день тренируюсь. Не любитель этого всего.



— Другие форматы интересуют, вроде боёв на голых кулаках? Может, видите там себя когда-нибудь?

— Нет, такое тем более не смотрю. Не вижу себя в боях на голых кулаках. Считаю, что и в UFC всё очень жёстко, а на голых кулаках ребята вообще… Жёстким делом занимаются, очень. Не считаю это правильным, если честно. Но сейчас XXI век, непонятно, что будет дальше. Многие вещи будут казаться нормальными. Посмотрим.



— Следите ли за промоушеном Хабиба (Eagle FC. — Прим. «Чемпионата»)?

— Конечно, мы видим эту организацию. Хабиб её ярко популяризирует. Наверное, они сейчас единственные, кто проводит свои бои как в России, так и в США. Хабиб на хорошем подъёме, это видно. Очень яркая лига, дальше они будут только развиваться.



— Поддерживаете ли вы недовольство бойцов UFC уровнем гонораров? Или тот же Джейк Пол зря атакует Дану Уайта?

— Знаете, чем больше люди зарабатывают, тем больше наглеют. У меня не особо большие гонорары, но спасибо за то, что есть, что Дана Уайта даёт. Он старается поддерживать бойцов, даёт им какие-то бонусы от себя, помогает. Спасибо ему за это. Я понимаю позицию Джейка Пола — он очень раскрученный, люди хотят на него посмотреть, это продаваемый боец. Но те ребята, кто начинает идти за ним, они не особо продаваемые, во всяком случае поначалу. Кто заслуживает — будет зарабатывать большие деньги. Кто не заслуживает — получит то, что сейчас есть. У меня никаких претензий к Уайту нет.



— Многие спортсмены до сих пор считают Хамзата Чимаева «распиаренным» бойцом. Вы так не думаете?

— Не стоит обращать внимания на то, что говорят. Есть факты, есть бои, где Хамзат выходит и побеждает всех. Мы видели, что так делал Конор Макгрегор, буквально давил своих соперников, в том числе и психологически. У Чимаева всё получается, он делает красивые, яркие бои. Думаю, он может стать чемпионом, просто нужно идти шаг за шагом.

— Рафаэль дос Аньос сказал, что Ислам Махачев не заслужил титульный бой. Откуда такой негатив к россиянину?

— Не стоит обращать внимания, ведь многие хотят пробить дорогу к титулу только за счёт слов. На словах дос Аньос что-то может, да. Но если его отправить в клетку к Исламу, он точно ему проиграет. Сейчас время Махачева. Думаю, он станет чемпионом. В UFC сейчас вообще очень любят болтать, у них это приемлемо. У нас, русских бойцов, это считается уже немного некрасивым. Если сказал — нужно сделать, отвечать за свои слова.

— Готовы ли вы к гипотетическому бою с Фрэнсисом Нганну? Если так сложатся обстоятельства.

— Если исходить из моей позиции, сейчас я точно недостоин драться с Нганну. Не особо хочется вперёд заглядывать, впереди ещё очень много работы. Я даже не в топ-15 своего веса, хотя дважды там был, нужно закрепиться. Но я уверен, что в хвосте рейтинга есть люди, которые могут спокойно побеждать ребят из топ-5.



— Кто для вас идеальный соперник?

— Нет, такого бойца нет. Я отношусь к этому как к работе. Каждый день тренируюсь, провожу спарринги с разными ребятами. Удовольствия от этого никакого не получаю, если честно. Это просто работа. Да и бить кого-то по лицу, чтобы тебе это нравилось — не думаю, что это прикольно. Что тут может нравиться? Это бред.



— Лучший боец в истории ММА?

— Если честно, не могу одного лучшего бойца назвать. Мне очень нравились Фёдор Емельяненко, Джуниор дос Сантос, Кейн Веласкес и Хабиб Нурмагомедов. Все они разные, не могу кого-то одного выделить.