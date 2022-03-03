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Дебют сына Кости Цзю на профессиональном ринге закончился победой нокаутом во втором раунде

«Безупречный». Младший сын Цзю ярко дебютировал на профессиональном ринге
Денис Дорофеев
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Конвейер нокаутов марки Кости работает безотказно. Природа на его детях не отдыхает.

Не за горами тот день, когда Тимофей Цзю станет чемпионом мира по боксу. Ему дали элиминатор, в случае победы в котором сын Кости Цзю заполучит долгожданный чемпионский бой. В то же время свои первые шаги делает Никита Цзю. 3 марта младший брат Тимофея дебютировал на профессиональном ринге в родной Австралии. Он, как и Тим, будет выступать в первом среднем весе. В соперники ему дали местного бойца Аарона Стала.

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У Аарона небогатый опыт на профессиональном ринге, хотя ему 31 год. На его счету 3 боя, в которых одержано две победы. Оба успеха были решением судей. А в ещё одном поединке была зафиксирована ничья. Что касается Никиты, то у него неплохая любительская карьера, выраженная в виде четырёх побед на чемпионате Австралии. Однако Цзю-младший прерывал свою спортивную карьеру, чтобы выучиться на архитектора. И в возрасте 24 лет Никита дебютировал в профи.

Фото: Chris Hyde/Getty Images

Никита начал бой очень активно, гоняя соперника вдоль канатов. Цзю-младший превосходил Стала по всем компонентам: техника, скорость, ударная мощь, бойцовский интеллект. Поэтому развязки не пришлось долго ждать. Уже спустя полминуты Никита потряс визави левым кроссом в челюсть. Аарон пошатнулся, но судья не открыл счёт.

Дебютант продолжал развивать своё преимущество, расстреливая Стала с дальней дистанции. Соперник Никиты пытался сокращать дистанцию и работать с ближней, но у него ничего не получалось. Слишком велика оказалась разница в классе. Цзю-младший очень чисто и технично отработал первый раунд.

Однако, когда его спрашивали о сравнении со старшим братом Тимофеем, Никита ответил следующее:

«Моего брата называют хирургом в ринге. Я больше похож на мясника. Мы делаем одну и ту же работу, но по-разному. В этом смысле я немного более грязный».

В первой трёхминутке мы увидели хирурга, а вот во второй мы стали свидетелями преображения в мясника. У Стала сначала возникла гематома под правым глазом, а затем там открылось рассечение. Никита начал обострять, ввиду чего лез в ближнюю дистанцию, где он не только попадал, но и пропускал в ответ. Однако на канвасе после серии ударов оказался Стал.

Аарон успел встать на ноги и бодрым наскоком полетел на Никиту с размахом, но напоролся встречный правый хук и снова отправился в нокдаун. Судья сразу же вмешался, хотя австралиец пробыл в нокдауне пару секунд. Очень яркий и убедительный дебют получился у Никиты Цзю. Сидевший в углу старший брат Тим очень высоко оценил дебют Цзю-младшего:

«Безупречный. Посмотрите, что он сделал. Он так доминировал».

К поздравлениям присоединился его именитый отец, давший более взвешенную оценку:

«С дебютом сына поздравляю! Хороший бой, конечно, с ошибками. Второй раунд, два нокдауна, наша победа. Очень рад за тебя. Продолжение династии!»

Касательно продолжения династии Костя попал в точку, ибо Никита, как и Тим, продолжает дело отца его же фирменным способом, нокаутом. Яблоко от яблони недалеко падает.

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