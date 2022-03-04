«Я думаю, в UFC меня любят». Лига дала Агаповой самый желанный для неё бой

В ночь с 5 на 6 февраля пройдёт номерной турнир UFC 272, который возглавит поединок между Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем. Кроме них, нас ждёт противостояние между бывшими подругами Марией Агаповой и Мариной Мороз, у которых, мягко говоря, напряжённые отношения. «Чемпионат» поговорил с Агаповой в преддверии встречи. Внутри – история дружбы с Мороз, в какой момент отношения испортились, реакция на возмущения бойцов невысокими доходами в UFC и многое другое.

— Мария, расскажите, как прошёл ваш кэмп?

— Всё отлично. Это лучший кэмп, который я когда-либо проводила. Было очень много внимания от моих тренеров Роджера и Ахмеда. Плюс мы в этот кэмп наняли профессионального диетолога Шелли. Она теперь тоже с нами в команде. И она специально прилетела сюда на боевую неделю. Сейчас UFC PI (Институт развития UFC. — Прим. «Чемпионата») готовит мне какие-то блюда. Но Шелли все пересчитывает и подгоняет под мои нынешние кондиции. Мы хотим убедиться, что кэмп и весогонка прошли круто.

За три недели до боя я прилетела в Лас-Вегас, чтобы акклиматизироваться. Потому что в Лас-Вегасе горы, пустыня, из-за чего сухо. Совершенно другой климат. И в одном из моих боёв мне не хватило дыхалки. Я из-за этого была отправлена в нокаут. Но это случилось не из-за того, что пропущенные удары были сильными, а от усталости. А Марина — борец, она 100% будет бороться. А после борьбы, когда поборешься, в стойку встаёшь очень уставшей. Поэтому мы приехали сюда заранее акклиматизироваться. По большей части кэмп был посвящён работе на выносливость, чтобы не уставать от переводов в партер и борьбы.

— В каких залах вы проходили кэмп?

— ATT Sunrise (подразделение American Top Team. — Прим. «Чемпионата») и Symmetry Fitness, в котором работает мой тренер Ахмед.

— Вам не удалось восстановить отношения с АТТ?

— Нет, я пыталась туда вернуться после интервью Марины, думаю, вы понимаете зачем. Но они мне не дали вернуться, я думаю, вы тоже поняли зачем (Марина Мороз до сих тренируется в АТТ. — Прим. «Чемпионата»). Они стараются охранять своих бойцов, защищать их и т. д. Ну ладно, расправлюсь с Мариной в другом месте.

— Вы были удивлены, что UFC удовлетворил ваш запрос по поводу того, чтобы вам в качестве следующей соперницы дали именно Марину Мороз?

— Ну они в принципе мне всегда дают, чего я хочу. Просила Шану Добсон, они мне её дали. Попросила Марину Мороз, они мне дали Марину. Я думаю, они меня любят. Плюс менеджер Марины предложил провести бой через шесть недель после моего октябрьского выступления. Я сказала: «Нет, так скоро проводить бой я не буду». Марина — серьёзный соперник, я буду готовиться к ней три месяца. И вот мы взяли трёхмесячный кэмп.

— Помню, во флеш-интервью после вашего последнего боя вы сказали, чтобы готовили запасную соперницу на случай, если Мороз сольётся. Вы были удивлены, что Мороз до сих пор не снялась?

— Нет, я уверена, что она не снимется, так как она сливалась уже четыре раза. Многие люди говорят, что она очень близка к увольнению. То есть UFC такое не любит, когда ты не дерёшься. Им надо, чтобы ты выступала, иначе зачем подписывала контракт. Она давно не дерётся, снимается, плюс про меня многое наговорила. На неё оказывается большое давление от фанатов из-за того, что она наговорила в интервью.

— Зная, какие между вами сейчас накалённые отношения, не исключаете ли вы потасовку во время церемонии face-to-face или на пресс-конференции?

— Я сейчас стараюсь больше успокоить свои чувства, своё чувство гнева, чтобы сфокусироваться на работе и сохранить концентрацию и холодный ум. Сейчас у меня очень холодный ум, я начала больше медитировать, чтобы успокоиться и не быть такой агрессивной.

На церемонии face-to-face и пресс-конференции я постараюсь убрать все эмоции, быть максимально холодной, рассудительной и не поддаваться эмоциям, потому что это именно то, что Марина хочет. Она знает, что в этом заключается её единственный шанс выиграть бой. Ей нужно попытаться побороть меня и извалять. Но перед этим она будет пытаться вывести меня из себя, потому что мы были друзьями.

Она знает, что у меня были кое-какие эмоциональные проблемы. И она знает, куда можно надавить, чтобы я психовала. Надеюсь, у неё ничего не получится. Я пытаюсь держать себя в руках, вести себя достойно и хладнокровно.

— В прошлом интервью «Чемпионату» вас спрашивали, почему Мороз вылила на вас столько грязи. Вы сказали, что дело, возможно, в рекламодателе, но вы всё равно не знаете точных причин. А можете рассказать, пожалуйста, когда у вас испортились отношения?

— Когда контракт с UFC подписала. Мы вначале дружили, когда я только приехала. Тогда я проиграла свой бой в Dana White Contender Series и дралась в Invicta. На то время нам было нечего делить, поэтому мы дружили. Но как только я стала лучше как боец и подписала контракт с UFC, она поменялась. Тем более мы с ней были в одном весе, до 125 фунтов (до 56,7 кг. — Прим. «Чемпионата»). Она по-прежнему общалась, здоровалась, но намерения были другими.

И когда я поняла, что её намерения уже не добрые, когда я с ней общаюсь, на меня люди странно смотрят. Я с ней общаюсь, и что-то странное происходит за моей спиной. После этого я перестала с ней здороваться и разговаривать, потому что она подходила ко мне сплетничать про других людей. То есть она подходит ко мне со словами: «Ой, ты знаешь, что вот эта… она с теми и с теми…»



Таким образом, она сплетничает и тем самым провоцирует тоже что-нибудь сказать об этом человеке. И если ты вдруг скажешь, она потом уйдёт к тому человеку: «А ты знаешь, Маша про тебя такое сказала…»



Вот так она создаёт конфликты на пустом месте, вот так она на меня натравливала людей. И после этого, как я поняла, что она делает, перестала с ней здороваться. То есть мы просто ходили в зал и игнорировали друг друга. А потом я ушла из клуба, и она начала говорить. Ну, конечно, перед этим они довели меня и подставили, я попала в больницу. И через неделю после того, как я вышла, она сделала это интервью.

— Каким образом вы хотите выиграть бой? Нокаутом, решением судей или не имеет значения?

— Конечно, я хочу её нокаутировать. Но на 100% в этом быть уверенным нельзя, потому что Марина — очень сильный соперник. Её никто не отправлял в нокаут. Она будет очень стойко держать удар. И, возможно, мне не удастся нокаутировать её. Но начать я хочу как в своём последнем бою с Сабиной Мазо, работая на технику.



Роджер меня успокаивает и не даёт мне с эмоциями кидаться в бой. То есть я хочу начать бой хладнокровно и рассудительно, она тоже хорошо начнёт бой. Все начинают бой хорошо. Но я хочу постепенно раздёргать её и раскрыть, чтобы потом нанести решающий удар, который приведёт к нокауту, а возможно, не приведёт. Но надеюсь, что в любом случае мы побьёмся хорошо и людям будет весело и интересно.



— Как вы относитесь к тем бойцам, которые жалуются на гонорары в UFC? Не жалуетесь ли вы на зарплату в UFC?

— Ну не знаю, мне ни в одной организации не платили больше, чем платят в UFC. Я жаловаться не буду. Кроме того, что UFC платит самые большие деньги, они тебя лечат, если ты травмируешься. Они максимально пытаются тебе помочь. Не знаю, чего все возмущаются? Может быть, они смотрят на боксёров. Я не знаю, почему у нас не так?! Конечно, это обидно, но что есть, то есть. Почему бокс больше ценится, чем ММА? Ведь в ММА можно больше себя покалечить, чем в боксе.

Не знаю, почему-то за бокс платят больше. Мне кажется, из-за этого у бойцов ММА возникает какое-то негодование и поэтому они катят бочку на UFC. Но мне всё равно кажется, что UFC — самая лучшая организация в ММА. Я думала не катить бочку на UFC, надо просто как-то поднять гонорары, чтобы в ММА платили так же, как и боксёрам хотя бы. Необязательно больше, но хотя бы так же. Все возмущаются, что боксёрам платят больше. Из-за этого такие разговоры.

— Сколько боёв осталось по контракту?

— У меня новый контракт. Он рассчитан на четыре поединка. Мой менеджер Александр Ромашов выбил мне новый контракт с UFC с новыми деньгами. То есть бой с Мороз будет первым боем по новому соглашению.



— Как вам выступления Шавката Рахмонова? Сможет ли он, по вашему мнению, совладать с Хамзатом Чимаевым?

— Я думаю, это был бы отличный и зрелищный бой, потому что они оба непобедимы. Людям будет интересно посмотреть на эту битву титанов, где два огромных непобедимых бойца встретятся. Мне тоже интересно на это посмотреть. Думаю, этот момент когда-то наступит.



— Кто выиграет, по вашему мнению?

— Не знаю, кто выиграет, сложно сказать. Ну я надеюсь, что Шавкат победит, буду болеть за него, так как он мой земляк.