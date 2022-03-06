Что творит брат Хабиба! Американец сдался уже на четвёртой минуте — Умар его деклассировал

Хотя легендарный Хабиб уже завершил карьеру, фамилия Нурмагомедовых продолжает иметь большой вес в смешанных единоборствах. Дело не только в промоушене Хабиба: сейчас к чемпионским титулам уже рвутся двоюродные братья знаменитого Орла. Усман Нурмагомедов набрал отличный ход в Bellator, а вот Умар Нурмагомедов пошёл по пути Хабиба — и подписался в UFC. Сегодня Умар проводил свой второй бой в промоушене.

Соперником россиянина стал Брайэн Келлехер — 35-летний американский спортсмен. Опытный боец выступает в UFC уже пятый год: на счету Келлехера есть победы над такими крепкими оппонентами как Ренан Барао и Юри Алькантара. Перед встречей с Нурмагомедовым американец выиграл два поединка подряд, причём оба закончились судейскими решениями. Всё говорило о том, что Умара ожидает серьёзная проверка.

В углу россиянина была сверхсерьёзная поддержка: Хабиб, брат Усман и знаменитый тренер Хавьер Мендес безостановочно подсказывали нашему спортсмену. На старте поединка Нурмагомедов не торопился, спокойно работая «на ногах» и регулярно меняя стойки. На второй минуте началась трудная работа в клинче: Умар держал соперника у сетки, но не сумел опрокинуть. Вскоре дагестанец всё-таки перевёл Келлехера в партер и легко вышел на удушающий приём — американец тут же постучал!



Это вторая победа Умара в главном промоушене планеты. Нурмагомедов спокойно разобрался с опытным бойцом, продемонстрировав очень высокий уровень. После чего поговорил с Джо Роганом: «Я очень рад, что прошёл такого соперника, это очень крепкий парень. Не планирую менять весовую категорию, мой родной вес — наилегчайший. Я готов подраться уже через неделю или 26 марта, без проблем»