Уланбеков включился лишь на последние 90 секунд, Хабиб был крайне не доволен боем

На турнире UFC 272 в Лас-Вегасе (США) очередной бой провёл россиянин Тагир Уланбеков. Член команды экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова встречался с американцем Тимом Эллиотом. К поединку 30-летний Уланбеков подходил с серией из пяти побед подряд, но продлить её не удалось. Эллиот оказался сильнее, добившись убедительной победы.

Почти весь бой проходил в стойке. Уланбеков здорово начал и доминировал большую часть раунда, но концовка осталась за соперником. Россиянин пропустил несколько тяжёлых ударов, которые вполне могли завершить бой досрочно. После мощнейшего левого хука Тагир пошатнулся, а затем он ещё и принял тяжёлый удар коленом в голову. Даже удивительно, что Уланбеков сумел дотянуть до гонга! Соперник ещё и записал в свой актив тейкдаун.

Несмотря на неудачную концовку первого раунда, Уланбеков включился с первых секунд второго. Россиянин бросился на соперника и начал выбрасывать удары. Эллиотт, как показалось, был немного удивлён таким началом пятиминутки. Уланбеков даже провёл неплохой тейкдаун, но с борьбой у его соперника всё было хорошо. Тим здорово выбирался из сложных ситуаций, выворачиваясь после захватов в партере.

Тагир явно почувствовал прилив сил. И во втором раунде уже он сумел потрясти соперника. Мощный удар с правой потребовал от Эллиотта большой стойкости. Зато американец показал, что подборок у него совсем не хрустальный.

Впрочем, развить успех Уланбеков не сумел. Россиянин вновь не слишком удачно провёл концовку раунда. Попытки перевести бой в партер провалились, а Эллиотт после тейкдаунов Уланбекова оказывался сверху в более выгодной позиции.

Любопытно, что крайне эмоционально на происходящее реагировал сам Хабиб, находившийся в зале. Похоже, что экс-чемпион UFC не понимал, почему в борьбе Тагир оказался столь беззубым.

После относительно неудачных стартовых раундов Уланбекову нужно было попытаться завершить бой в заключительной пятиминутке. Но в концовке Эллиотт так и не отдал инициативу.

Уланбеков пытался что-то придумать в ближнем бою у сетки, но, даже забрав спину, Тагир так и не смог поставить соперника в сложное положение. Уланбеков вложил все силы в удушающий, но Элиотт выдержал. При этом у самого Тагира начало кровоточить рассечение брови. В результате к гонку уже всё лицо россиянина выглядело просто страшно.

Уланбеков провёл в контроле последнюю минуту и всеми силами пытался выйти на удушающий, но на это не хватило времени и сил. Гонг спас американца, а преимущества в двух стартовых раундов хватило для общей победы.

Судьи единогласным решением отдали победу Эллиотту, который её явно заслужил.

«Очень хорошая победа для Тима. Она для него очень важна. Эллиотт всегда был лучше, чем говорит его статистика побед и поражений, на мой взгляд. Он сумел выжить под натиском Уланбекова в последние 30 секунд», — написал журналист ESPN Бретт Окамото после боя.

«Тяжёлый бой. Отличная работа Уланбекова по возвращению в битву в третьем раунде! Но решение судей было верным. Эллиотт выглядел сегодня здорово», — написал чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг.

Уланбеков потерпел лишь второе поражение в карьере. Предыдущее у него было ещё в августе 2018 года, когда он уступил Жалгасу Жумагулову раздельным решением судей. В то же время у россиянина 14 побед.

Эллиотт сумел закрыть поражение от Матеуса Николау, которое произошло в октябре 2021 года. Вообще, у американца продолжаются удивительные горки. Он одержал 18-ю победу при 12 (!!) поражениях. Понятно, что 35-летнему Тиму уже вряд ли добиться больших высот, но иногда он способен выжать из себя максимум. Теперь это знают Уланбеков и Нурмагомедов.