Борьба решает! Ковингтон деклассировал бывшего друга — у Масвидаля не было шансов

Вот и завершился ожидаемый миллионами болельщиков турнир UFC 272. В главном бою вечера встретились «непримиримые друзья» Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль. На кону не стояло никаких титулов: в полусредней весовой категории давно правит непобедимый Камару Усман. Тем не менее схватка Ковингтона и Масвидаля вызывала огромный ажиотаж — слишком большая предыстория стояла за бойцами.

Ковингтон и Масвидаль когда-то были лучшими друзьями. Они не только тренировались и проводили свободное время вместе: Колби несколько месяцев даже жил в доме своего друга из-за проблем с деньгами. Но потом случилась размолвка, и экс-друзья стали настоящими врагами. Несколько лет Ковингтон и Масвидаль отчаянно «поливали» друг друга в социальных сетях, и Дана Уайт логично решил свести парней в октагоне.

Фаворитом боя считался Ковингтон, у которого на бумаге имелось заметное преимущество в борцовских навыках. Впрочем, Масвидаль в последние годы тоже заметно прибавил в партере. К тому же Хорхе умеет удивлять базовых борцов: чего стоит только знаменитый нокаут коленом на первых секундах поединка с Беном Аскреном. Поэтому интрига в сегодняшней схватке была закручена максимально — предсказать её итог было невозможно.

Несмотря на взаимную ненависть, на старте поединка бойцы действовали достаточно осторожно. После минутной работы в стойке началась скучноватая, затянутая борьба в клинче. Ковингтон находился в доминирующей позиции и старался провести удушающий приём, Масвидаль же спокойно защищался. Колби уверенно забрал первый раунд за счёт борцовских навыков, хотя и получил предупреждение из-за тычка пальцем в глаз.

Второй раунд начался с силовых ударов в исполнении обоих спортсменов. Колби успел снова нарушить правила — в одном из эпизодов он ударил оппонента коленом в пах. В целом вторая пятиминутка получилась равной, возможно, с некоторым преимуществом Ковингтона. В следующем раунде американец снова смело шёл вперёд, атакуя через финты. Вскоре Масвидаль оказался на канвасе, где получал жёсткие удары локтями. Хорхе вчистую проиграл раунд, хоть и избежал нокаута.

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У Ковингтона словно не заканчивались силы: в четвёртом раунде он снова задавил соперника агрессивным напором. Колби неплохо попадал в стойке, после чего начинал прессинговать в клинче. В одном из эпизодов Масвидаль пропустил целую серию ударов в голову и выстоял буквально чудом. И тут Хорхе сам «взорвался», внезапно опрокинув соперника мощнейшим боковым попаданием в челюсть. В конце раунда состоялся отчаянный размен — трибуны гудели от восторга.

Заключительная пятиминутка прошла под знаком доминирования Ковингтона. Он логично отказался от рискованной работы в стойке, выбрав привычную работу в партере. Красивой концовки не получилось — Масвидаль так и пролежал в защите до самого конца боя. Судейское решение было ожидаемым, ведь Хаос в уверенном стиле превзошёл оппонента — единогласная победа Колби! Есть ощущение, что скоро нас ждёт третий поединок Ковингтон — Усман. Колби его заслужил.