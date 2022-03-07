Дана Уайт пошёл против системы. Принять Хабиба в Зал славы UFC именно сейчас — поступок!

На турнире UFC 272 в Зал славы UFC был введён Хабиб Нурмагомедов. Кроме него, такой же чести удостоился его отец Абдулманап Нурмагомедов. Несмотря на то что Абдулманап не мог присутствовать на большинстве турниров UFC с участием своего сына на территории США из-за санкций, Дана Уайт постарался восстановить справедливость хотя бы частично. Этот жест доброй воли лишний раз напоминает нам, кто главный творец успеха Орла. А ещё он указывает на непрогибаемость президента UFC, несмотря на геополитическую обстановку.
Кто бы ещё мог решиться ввести в Зал славы российского бойца в такое время? Именитого, но с паспортом РФ, который скрывает свои взгляды. На прошедшем в Лас-Вегасе турнире UFC 272 никто не освистывал Хабиба, когда показывали нарезку лучших моментов в карьере Орла. Потому что все понимали — Нурмагомедов заслужил такую привилегию. Тут велика заслуга президента UFC, который в действительности следует принципу «спорт вне политики». Дане удалось отгородить российского бойца от этой шумихи, что очень трудновыполнимо в сегодняшних реалиях. Но он с этим справился на 5+.
Глава UFC проявил принципиальную позицию, что перед ним все равны независимо от цвета кожи, национальности и вероисповедания. Да, он известен тем, что не церемонится со спортсменами, если они проигрывают несколько боёв подряд. Из-за чего Уайт расстаётся с ними. «Ничего личного — просто бизнес» можно сказать не только про Дану, но и про других гигантов бизнес-индустрий. Однако большинство из них прогибается под сегодняшние реалии, но не мистер Уайт.
Вообще, российские бойцы могут быть за себя спокойны, пока у руля Дана Уайт. К нему можно предъявить претензии за невысокие зарплаты, но он никогда не даст своих бойцов в обиду. Такой принципиальностью и человечностью не каждый топ-менеджер похвастает, особенно теперь.
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