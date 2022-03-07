Упал даже рефери. Крутой, но очень забавный нокаут из США

В ночь с 5 на 6 марта в Сан-Диего (штат Калифорния, США) прошёл турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились уже легендарный Роман Гонсалес и Хулио Сезар Мартинес. Но кроме этого поединка зрителям также было на что посмотреть.

К примеру, очень зрелищная битва прошла в полулёгком весе (до 57,2 кг). В ринге сошлись опытный Маурисио Лара из Мексики и представитель США Эмилио Санчес.

Для Лары это был первый поединок в 2022 году. Предыдущий раз он появлялся в ринге в сентябре минувшего года. Тогда схватка с Джошем Уоррингтоном была остановлена врачами после второго раунда. У мексиканца в результате столкновения головами открылось сильное рассечение, так что рефери тогда объявил техническую ничью. Что касается Санчеса, то он не появлялся в ринге с мая 2021 года. Тогда он досрочно победил Кристиана Эскивеля, впрочем, придавать большого значения тому успеху не следовало, так как у Кристиана в пассиве было 20 поражений, и он, как и большинство оппонентов Санчеса, был посредственен.



С учётом всего этого фаворитом схватки был Лара, и, забегая вперёд, скажем, что этот статус он оправдал с лихвой. С первых секунд он начал напирать на оппонента. Санчес принял такой режим и решил идти с противником в размены. Очень скоро это закончилось для американца плачевно. Плотный правый боковой от Лары лёг точно в цель, и Санчес оказался на канвасе.

Права на видео принадлежат Matchroom Boxing. Видео доступно на странице Matchroom Boxing в «Инстаграме».

Дальше Маурисио попытался добить ошеломлённого противника, но действовал слишком прямолинейно и закончить схватку в первом раунде не сумел. Во второй трёхминутке противники снова бились кость в кость. Но Лара в разменах был явно лучше. Санчес нахватал слишком много, но всё-таки держался. Что касается Маурисио, то он вкладывался почти в каждый удар, так что уже в третьем раунде выглядел немного измотанным. Санчес перехватил инициативу и очень неплохо комбинировал, работая по этажам. В одном из эпизодов Лара был близок к тому, чтобы оказаться в нокдауне, но всё же устоял.

Пытаясь прийти в себя, он ухватил Санчеса руками и стянул на канвас, попросту его завалив. Рефери не оставил без внимания грязный приём Маурисио и сделал тому строгое внушение. Непонятно, послужило ли это сигналом, но Лара включился на полные обороты и пошёл на обострение. Санчес, неплохо проводивший раунд, начал пропускать почти всё. В итоге многоударная комбинация в самом конце трёхминутки стала для Эмилио роковой. Решающим стал правый удар сбоку, после которого американец упал а прямо-таки неестественной позе, падал он так, что об него споткнулся даже рефери и тоже рухнул на канвас. Получилось достаточно забавно. Ну а сам нокаут оказался по-настоящему крутым.