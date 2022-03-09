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Диана Авсарагова — Эшли Дин, турнир Bellator 276, Авсарагова, видео боя

Как Ванзант, только симпатичнее. Диана Авсарагова — красотка с устрашающим ударом. Видео
Александр Фролов
Диана Авсарагова
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Силе кулака россиянки могут позавидовать многие мужчины.

Осталось всего несколько дней до турнира Bellator 276, который состоится в американском Сент-Луисе. Собранный Скоттом Кокером бойцовский кард нельзя назвать фантастическим, но интересных поединков в любом случае ожидается немало. Например, в одном из прелимов подерётся российская красавица Диана Авсарагова, идущая на рекорде 4-0. Её соперница — 32-летняя Эшли Дин, для которой бой станет дебютным в Bellator.

Наша спортсменка единодушно считается фавориткой схватки. Ведь ранее Диана успела провести два успешных боя в Bellator, одолев Тару Графф и Габриэллу Гулфин. Особенно ярким получился дебют Авсараговой: хотя многие ставили на опытнейшую Графф, россиянка разобралась с ней максимально уверенно. Было особенно удивительно видеть такой успех, учитывая, что до перехода в Bellator на счету Дианы было всего два профессиональных поединка.

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Графф, которой очень нужна была победа, с первых секунд бросилась вперёд. Она работала сериями, в ответ Авсарагова била одиночными, но очень мощными ударами. Американка пыталась задавить соперницу агрессией, что в итоге её и подвело. Во время одного из разменов Диана провела шикарный боковой удар, пришедшийся точно в челюсть Тары. Та упала на колено, начала подниматься и тут же пропустила вновь — на весь бой ушло 29 секунд!

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После остановки боя россиянка сразу пошла узнавать о состоянии соперницы. Хотя Графф серьёзно досталось, она уже улыбалась и даже приобняла Диану.

«Конечно, бой прошёл не так, как ожидалось. Но я очень счастлива. Я думаю, что не смогла показать весь свой арсенал. Бой был слишком коротким. Многие желали мне удачи, болели за меня. Но были и те, кто считал, что я не смогу выступать на таком уровне. Думаю, что доказала им, как они были неправы. Я доказала, что моё место здесь, что могу справиться с боями такого уровня. Просто следите за мной дальше, вы будете удивлены, как далеко я могу пойти», — подчеркнула Авсарагова после боя.

Что же, мы обязательно продолжим следить за соотечественницей. Диана наглядно доказала, что у неё не только миловидная внешность, но и солидное спортивное мастерство. Кстати, некоторые американские болельщики сравнивают нашу красавицу с Пейдж Ванзант, с чем мы в корне не согласны: Авсарагова заметно симпатичнее и более талантлива как боец. Поединки Дианы сейчас пропускать нельзя.

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