Обидчик Шлеменко нацелился на пояс Немкова. Мечта Мусаси — титулы сразу в трёх весах

Голландского бойца Гегарда Мусаси с полным правом можно назвать главным путешественником в истории ММА. 36-летний спортсмен за карьеру успел сменить сразу семь промоушенов, успев стать чемпионом в четырёх. Вдобавок Мусаси имеет достижения в дзюдо, кикбоксинге и даже пытался отобраться на ОИ-2012 в качестве боксёра. Этот парень очень любит драться: в качестве профессионала он провёл 58 поединков в смешанных единоборствах.

Сейчас Мусаси — действующий обладатель титула Bellator в среднем весе. Причём, в отличие от многих лидеров промоушена, Гегард перебрался в Bellator не из-за спортивного спада: на момент перехода голландский армянин шёл на серии из пяти побед в UFC. Новый работодатель встретил Мусаси «подарком», выставив против него экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко. Увы, россиянин проиграл Гегарду по очкам, хотя решение судей было как минимум спорным.

С того боя прошло уже много времени. Мусаси успел завоевать пояс в среднем весе, ненадолго потерять его и снова вернуть. Сейчас же Армянский ассасин попросту не знает себе равных: в последнем поединке он всего за полторы минуты расправился с Остином Вандерфордом, имевшим рекорд 10-0. Гегарду буквально не с кем соревноваться в своём весе, и теперь у бойца появилась новая идея — стать чемпионом в полутяжах.



«Если я выиграю пояс в полутяжёлом весе, может быть, будет неплохо побороться и за пояс в тяжёлом весе. Но пока это только мечты. Позвольте мне сначала завоевать пояс в полутяжёлом весе», — рассказал Мусаси в интервью MMA Hour.

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Напомним, сейчас титулом в полутяжах владеет россиянин Вадим Немков — ученик Фёдора Емельяненко. Совсем скоро Немков подерётся с Кори Андерсоном и в случае победы, возможно, действительно встретится с Мусаси. И это будет тяжелейший бой: Гегард прогрессирует на протяжении всей карьеры и одинаково хорош как в борьбе, так и в стойке. Габариты тоже позволят голландцу чувствовать себя уверенно, 188 сантиметров — отличный рост для полутяжёлой категории.

Кстати, Александр Шлеменко, сам проигрывавший Мусаси, и вовсе уверен, что бойцы Fedor Team не найдут ключей к Армянскому ассасину.



«Мусаси — это боец, у которого нельзя выиграть технически и тактически. Его нужно вывести из психологического равновесия. Нужно сделать ему больно, чтобы он почувствовал урон на себе. Конечно, есть Толя Токов, но не в обиду будет сказано ему и всей команде Fedor Team… Но, ребят, я считаю, что не получится выиграть у Гегарда. Той тактикой, которой вы придерживаетесь, не получится. Здесь ментально нужно быть по-другому готовым. Быть как камень внутри».

Как бы то ни было, возможный бой Немкова и Мусаси станет большим событием. Конечно, говорить о переходе Гегарда ещё и в тяжеловесы рано: пусть сначала попробует отобрать пояс у Немкова, который очень и очень хорош. Вдобавок для выступлений в тяжёлом весе требуются совсем другие физические кондиции и мощь. Впрочем, ничего исключать нельзя — за долгие годы карьеры Мусаси приучил к тому, что он умеет преподносить сюрпризы.