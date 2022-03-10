Драматичный конец карьеры Мартинеса. Возраст не щадит даже великих. Видео

В начале прошлого десятилетия королём среднего дивизиона был именитый аргентинец Серхио Мартинес. Мартинес владел поясом чемпиона мира по версии WBC и был бойцом №1 в данной весовой категории. Тогда на пятки аргентинцу наступал Геннадий Головкин, которому пророчили большое будущее. Их даже пытались свести в ринге. Но Маравилла (прозвище Мартинеса. — Прим. «Чемпионата») сделал выбор в пользу более денежного и не менее опасного боя с Мигелем Котто.

Это очень рискованный вызов для чемпиона по нескольким причинам. Первое — Котто переживал ренессанс под руководством нового тренера Фредди Роуча. Дебютный бой при Роуче закончился безоговорочным выносом Делвина Родригеса. Второе — возраст Мартинеса. На момент встречи Серхио было 39 лет. И третья причина, вытекающая из второй — это здоровье, а именно проблемы с ним. В последней схватке с Мартином Мюрреем Мартинес травмировал руку, но всё-таки вырвал победу. К этому добавились проблемы с коленями, которые он безуспешно лечил семь месяцев.

Когда Котто готовился к предстоящей встрече, его тренерский штаб обратил внимание на коленные бандажи, в которых выступал аргентинец. Они увидели шанс в работе на ногах, что когда-то было сильной стороной Мартинеса. Но в данном случае Серхио мог рассчитывать только на ударную мощь и разницу в габаритах. Дело в том, что Мартинес природный средневес, а Котто — полусредневес.

Пуэрториканцу был нужен пояс только ради наследия. В случае триуфма он был бы чемпионом мира в четырёх весовых категориях. Тем не менее из-за этой разницы в габаритах было оговорено, что бой пройдёт в промежуточном весе до 72 кг, в то время как лимит среднего веса составляет 72,57 кг. И на кону всё равно стоял пояс чемпиона мира.

Раскруткой поединка занимался канал HBO Boxing. Они пытались зайти не через последние накопившиеся проблемы и страдания аргентинца, а через его светлые страницы и лучшие годы. А именно, как он начинал заниматься спортом и чем он увлекался, во сколько лет он пришёл (спойлер: в 20 лет) и как он вцепился в шанс своей жизни и впервые стал полноценным чемпионом мира аж в 35 лет.

В документальном фильме «24/7» от HBO Boxing был упомянут нокаут Пола Уильяма во втором раунде. Он был подан как надежда, что в июне 2014 года мы увидим прежнего Мартинеса, который был бойцом №3 вне зависимости от весовых категорий, расположившись следом за Мейвезером и Пакьяо. Что мы увидим того самоотверженного и очень техничного Серхио Мартинеса, который действительно способен создать проблемы Мигелю Котто.

Видео доступно на канале Top Rank Boxing в YouTube. Права на видео принадлежат Top Rank Boxing.

Но эти надежды были разбиты уже в первом раунде, когда Котто три раза отправил Маравиллу в нокдаун. Левый хук стал сущим проклятьем для аргентинца. Мартинес был скован не только бандажом, но и ржавчиной, которая накопилась в нём в течение последних лет карьеры. Потому он вышел в настолько длинных трусах, что они закрывали колени, которые были в бандаже.

Пуэрториканец кружил вокруг аргентинца и доминировал так, словно перед ним не чемпион мира, а перворазрядник. Серхио провалил подготовку и оказался не готов к такому уровню сопротивления, проигрывая один раунд за другим по всем статьям. Мартинесу не хватало прежнего тонуса, чтобы соревноваться в скорости с Котто. Мигель легко наскакивал на чемпиона, в то время как самому аргентинцу с трудом давались такие движения.

Что касается ударной мощи, единственной надежды для Мартинеса, то даже по этому параметру он явно уступал, так как для этого нужно поворачивать корпус вместе с ногами. А как мы помним, ноги у Серхио по сути были выключены. Ввиду чего его фирменные удары вразрез потеряли прежнюю остроту на фоне левого хука от Котто. Да, он огрызался и выполнял свои фирменные движения, но для превосходства не хватало скорости. Это было бы простительно ноунейму-претенденту, но не живой легенде бокса.

В девятом раунде прозвенела очередная тревога для Мартинеса в виде очередного нокдауна. Котто взвинтил обороты, из-за чего за аргентинца стало тревожно. Он пропустил много ударов. Удивительно, как Маравилла смог протянуть девять полных раундов при таком деклассе, после чего секунданты решили снять своего бойца. Так Мигель Котто одержал победу техническим нокаутом и стал чемпионом мира в четвёртом по счёту дивизионе.

Изначально мы ждали зарубы двух высококлассных элитных бойцов, но в итоге получили односторонний вынос в исполнении Котто и заодно большой апсет. Даже заголовок к видео на YouTube содержит слово «апсет». Хотя фаворитом боя был Мигель, но никто не мог подумать, что в итоге мы увидим такое.

После того проигрыша Мартинес взял долгий перерыв на размышление. Через год он принял правильное решение повесить перчатки на гвоздь. Жаль, что для осознания своего реального состояния нужно было пройти через унизительный вынос от Мигеля Котто. Однако стоит отдать должное аргентинцу за то, что он не повторял ошибок других легенд и не допустил лишних поражений. Не так давно Серхио вернулся в ринг, но он соревнуется с бойцами гораздо менее серьёзного калибра, которых обыгрывает на классе. В итоге у него 55 побед и 3 поражения. Роскошные цифры, достойные настоящей легенды.