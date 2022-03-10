«Раскат грома». Боец перестарался и нокаутировал судью. Видео

С 9 по 12 марта в Бахрейне проходит командный чемпионат мира по ММА, который организован в рамках BRAVE International Fight Week. Формат турнира напоминает матчевую встречу на выбывание, в которой принимают участие по девять бойцов из каждой команды. Побеждает та команда, которая раньше одержит пять побед.

Изначально на этом чемпионате должна была принять участие и сборная России, которая являлась главным фаворитом турнира. Но её отстранили по всем известным причинам. Хотя в прошлом году российская сторона проводила чемпионат Европы по ММА в Казани. Но это всё осталось в прошлом.



Тем не менее даже в отсуствие россиян без эпичных эпизодов не обошлось. На второй день в полуфинале сошлись сборные Ирландии и Мексики. При счёте 3:1 в пользу мексиканской сборной в октагон вышли Льюис Бёрн и Луис Энрике Гонсалес Мартинес. Бойцы начали бой в бодром темпе, перехватывая инициативу друг у друга. Они постоянно рубились в стойке, не прибегая к борьбе. К концу первой трёхминутки активность упала.

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Самое весёлое случилось во втором раунде, точнее, в самом конце. Вся трёхминутка была довольно унылой, так как бойцы провели её возле сетки. Но в самом конце, одновременно с сиреной, Мартинес исполнил приём «раскат грома» (бросок кувырком на соперника. — Прим. «Чемпионата»), но отправил в нокаут не соперника, а судью. Благо рефери успел прийти в себя за одну минуту перерыва и отработал последний раунд. Про дисквалификацию бойца можно забыть.

Заключительный отрезок боя прошёл преимущественно в партере под диктовку ирландца. Ему удалось сделать два тейкдауна и заодно зафиксировать контроль в положении фулл-маунт. Потому третий раунд ушёл к Бёрну. В итоге все трое судей отдали победу ирландцу с одинаковым счётом 29:28. Сборная Ирландии не только сократила отставание в счёте, но и выиграла следующие три боя, что позволило ей выйти в финал, где она встретится со сборной Бахрейна.

Символично, что с этого «раската грома» у сборной Мексики всё пошло наперекосяк. Жаль, что мы не увидим эту команду в финале чемпионата с их трюками. Они определённо украсили бы турнир ещё раз.