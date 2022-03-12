Ногой в «солнышко», как во дворе. Хабиб набрал классных нокаутёров. Видео

Промоушен Хабиба Нурмагомедова набирает обороты: состоялся уже второй турнир Eagle FC на территории США. Бойцовский вечер получился не таким ярким, как дебютный, однако скучным его точно назвать нельзя. Пожалуй, самый яркий бой устроили между собой американец Ирвин Ривера и узбекский спортсмен Фирдавс Хасанов. Для Риверы это был дебютный бой после увольнения из UFC, где он проиграл два поединка из трёх. Хасанов полтора месяца назад уступил Шону Банчу.

Таким образом, обоим спортсменам очень нужна была победа. Как Ирвину, так и Фирдавсу пора было закрывать обидные поражения и показывать себя с лучшей стороны перед Хабибом. Впрочем, эффектной «рубки» не ожидалось: как американец, так и узбекистанец чаще побеждают судейскими решениями, хотя и обладают плотными ударами. С другой стороны, «возни» в партере тоже не планировалось — бойцы на двоих одержали всего две победы сабмишенами.

Поединок начался с агрессивной работы в стойке. Спортсмены с первых секунд начали вкладываться в удары, хотя поначалу немало внимания уделяли и защите. Первый раунд получился «качельным», а вот во второй пятиминутке стало понятно, что Ривера забирает преимущество. Более опытный американец здорово работал «на руках», к чему добавлял силовые удары ногами. А вот защита Хасанова работала всё менее и менее уверенно.

Права на видео принадлежат промоушену Eagle FC. Посмотреть ролик можно в официальном сообществе Eagle FC во «ВКонтакте».

Дотерпеть до второго перерыва бойцу из Узбекистана не удалось: у Риверы прошёл мощнейший удар ногой в «солнышко» — так обычно бьют во дворах. Хасанов полностью «прочувствовал» попада6пе и упал, не в силах вытерпеть боль. Ирвину оставалось только напрыгнуть и добить оппонента, что он и сделал, пусть несколько неуклюже. Ривера одерживает красивую победу на глазах Хабиба: Орёл подписал в свой промоушен ещё одного классного нокаутёра.