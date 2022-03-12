А что вы знаете о злости? Экс-россиянин едва не оторвал грузинскому бойцу руку. Видео

Турнир Brave CF 57 получился как зрелищным, так и весьма эмоциональным. Чего стоит только драка после боя Мохаммада Фахреддина и Мохамеда Саида Малема, в которой принимали участие секунданты и едва не зацепило рефери. Не менее ярким получился и поединок между грузинским бойцом Михаилом Сажиниани и спортсменом из Бахрейна Муртазой Талхой Али. Хотя на кону не стояло никаких титулов, градус эмоций действительно зашкаливал.

Если Сажиниани — просто перспективный спортсмен, то Талха считается полноценной молодой звездой: на его счету две победы на чемпионатах мира и весьма успешный дебют в профи. Кстати, Муртаза родился в Дагестане и при рождении имел имя Муртазали Шамхалов. На родине он долго не мог заявить о себе, зато его талант разглядел Эльдар Эльдаров, работающий тренером сборной Бахрейна. Он-то и перевёз талантливого парня в другую страну, за которую теперь выступает Талха.

Сажиниани и Муртаза начали конфликтовать ещё до начала боя: пока ринг-анонсер напрягал связки при объявлении спортсменов, те полетели друг на друга и успели пободаться. Когда схватка началась официально, Талха быстро захватил инициативу, донося до соперника тяжёлые удары коленями. Михаил, известный своим нокаутирующим ударом, был вынужден почти всё время защищаться. В клинче Али тоже выглядел эффективнее, ведя себя агрессивно в любой позиции.

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Сажиниани какое-то время упрямо держался, несмотря на растущий тоннаж пропущенных ударов. Вскоре его начали откровенно валять в борьбе: сначала Михаил чудом избежал удушающего приёма, но потом его руку взяли на болевой. Муртаза едва не оторвал оппоненту конечность, прежде чем рефери остановил поединок. Однако, как оказалось, это было ещё не всё.

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Агрессивно настроенному уроженцу Дагестана было недостаточно просто выиграть: сперва Талха толкнул сдавшегося соперника, а потом ещё и бросил в него свою капу. Следом Муртаза планировал подраться с секундантами грузина, но его увели тренеры. Возможно, Сажиниани сказал Талхе что-то оскорбительное — ранее Али не был замечен в подобной агрессии. Тем не менее ситуация получилась некрасивая. Будем надеяться, что в следующий раз Муртаза окажется более хладнокровным.