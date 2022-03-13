Миролюбивая красавица из России. Пантера максимально аккуратно победила американку. Видео

Отчаянная Батара 15 минут разгоняла кулаками воздух, но ни в борьбе, ни в драке одолеть Авсарагову не смогла.

В ночь на 13 марта на The Family Arena в Сент-Луисе (штат Миссури, США) проходит турнир Bellator 276. В предварительном карде российская девушка-боец Диана Авсарагова сражалась с американкой Кирой Батарой. Пантера проводила в Bellator третий поединок, в двух предыдущих отпраздновав победу. Тара Графф была повержена нокаутом уже на 29-й секунде боя. Габриэлла Дульфин оказала Диане достойное сопротивление, но симпатии судей оказались не на её стороне.

Наша красавица очень быстро завоевала любовь болельщиков не только в Bellator. Яркая внешность и солидные бойцовские навыки позволяют сравнивать её с лучшими представительницами ММА. К борцовской базе (а Авсарагова крайне успешно занималась вольной борьбой) в клубе «Ахмат» ей поставили приличную ударную технику. Две эффектные победы сразу подняли Диану на шестое место в рейтинге женского легчайшего веса Bellator, где она обошла популярную американку Валери Лореду.

Изначально соперницей по своему третьему бою в лиге Скотта Кокера для Дианы была назначена дебютантка промоушена Эшли Дин. Но 32-летняя спортсменка с рейтингом 5-6 снялась с турнира. Спасти для Дианы бой вызвалась Кира Батара. Девушка по прозвищу Могваи (гремлин из популярного фильма) действительно отчаянная. Она на 20 сантиметров ниже Дианы, зато вес гонять ей особенно не пришлось.

И с первых секунд Кира с открытым забралом бросилась в бой. Опустив голову вниз, она словно мельница молотила руками по воздуху, принимая аккуратные джебы от россиянки. Пантера элегантно перемещалась по октагону, грамотно разрывая дистанцию и проваливая соперницу. Кто-то скажет, что наша девушка «велосипедила», мы же отметим, что Авсарагова демонстрировала крутое кардио. После молниеносной победы над Графф, она сетовала, что не успела даже продышаться нормально.

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Вымахавшись Кира пошла в клинч и попыталась перевести Диану в маунт. База джиу-джитсу была ей в помощь. Но тут снова нашла коса на камень. Россиянка грамотно контрила, демонстрируя шикарную растяжку и хладнокровие. А в концовке первого раунда наша девушка буквально взорвалась. По законам тайминга, за 20 секунд до гонга Пантера обрушила на соперницу град ударов, которые моментально отразились на лице Могваи.

Оставшиеся 10 минут Диана игнорировала требования секундантов вести себя более агрессивно. Вместо этого она грамотно держала соперницу на дистанции, набирая очки джебами и стараясь не наносить существенный урон девушки, которая объективно меньше габаритами. Единственное, что по-настоящему удалось сделать Батаре, так это отбить внутреннюю часть бедра левой ноги Дианы. С лоу-киками ничего поделать не удалось.

Зато удалось одержать уверенную и качественную победу, которая стала для россиянки пятой в карьере. А вот горечи поражений Авсарагова не знала. В своих социальных сетях Пантера уже намекала, что хочет в соперницы яркую и хайповую Валери. Авсарагова – Лореда, этот бой может стать событием 2022 года. Вопрос один: как скоро решится Скотт Кокер свести двух главных красоток лиги.