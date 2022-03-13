Американский чемпион косплеил Ваньку-встаньку. Эдкок падал в нокдаун 4 раза за 10 секунд

В ночь с 12 на 13 марта прошёл турнир Bellator 276, который был интересен российскому зрителю прежде всего из-за выступлений Дианы Авсараговой и Гаджи Рабаданова, успешно справившихся со своими задачами. Кроме них, стоит обратить внимание на бой из предварительного карда между Коди Ло и Джеймсом Эдкоком.

Коди является атлетом команды American Top Team. Тренируется вместе с Хорхе Масвидалем и другими звёздами ММА. На его счету пять боёв и пять побед. Все свои схватки американец провёл в Bellator. Что касается Эдкока, то это его дебютный бой в лиге Скотта Кокера. Его статистика не впечатляет — 7-4. Всю свою карьеру Джеймс провёл в региональных промоушенах, чьи названия ничего не говорят простому обывателю. Однако ему удалось завоевать пояс чемпиона в одной из них (AFC — Alabama Fighting Championship).

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Тем не менее явным фаворитом был резидент Bellator, что он начал демонстрировать с первых секунд. Разведка быстро перешла в обмены ударами, где комфортнее чувствовал себя Коди. Эдкок попытался посоревноваться в зарубах, однако с треском проиграл эту дуэль. Джеймс падал практически после каждого удара на канвас, но сразу же вставал как игрушка Ванька-встанька. Бывший чемпион AFC упал четыре раза за 10 секунд. После четвёртого падения Эдкок был уже не в силах подняться, потому судья вмешался, когда увидел замах Коди Ло на добивание.

Очень лёгкая победа для непобедимого американца с одной стороны и местами забавный перформанс с чередой падений с другой. Джеймс Эдкок показал свою несгибаемость, но ему явно не хватило класса и мастерства, чтобы оказывать достойное сопротивление. Скорее всего, мы больше не увидим этого бойца в Bellator.