Американский чемпион косплеил Ваньку-встаньку. Эдкок падал в нокдаун 4 раза за 10 секунд

В ночь с 12 на 13 марта прошёл турнир Bellator 276, который был интересен российскому зрителю прежде всего из-за выступлений Дианы Авсараговой и Гаджи Рабаданова, успешно справившихся со своими задачами. Кроме них, стоит обратить внимание на бой из предварительного карда между Коди Ло и Джеймсом Эдкоком.
Коди является атлетом команды American Top Team. Тренируется вместе с Хорхе Масвидалем и другими звёздами ММА. На его счету пять боёв и пять побед. Все свои схватки американец провёл в Bellator. Что касается Эдкока, то это его дебютный бой в лиге Скотта Кокера. Его статистика не впечатляет — 7-4. Всю свою карьеру Джеймс провёл в региональных промоушенах, чьи названия ничего не говорят простому обывателю. Однако ему удалось завоевать пояс чемпиона в одной из них (AFC — Alabama Fighting Championship).
Смотри Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно в Okko.
Тем не менее явным фаворитом был резидент Bellator, что он начал демонстрировать с первых секунд. Разведка быстро перешла в обмены ударами, где комфортнее чувствовал себя Коди. Эдкок попытался посоревноваться в зарубах, однако с треском проиграл эту дуэль. Джеймс падал практически после каждого удара на канвас, но сразу же вставал как игрушка Ванька-встанька. Бывший чемпион AFC упал четыре раза за 10 секунд. После четвёртого падения Эдкок был уже не в силах подняться, потому судья вмешался, когда увидел замах Коди Ло на добивание.
Очень лёгкая победа для непобедимого американца с одной стороны и местами забавный перформанс с чередой падений с другой. Джеймс Эдкок показал свою несгибаемость, но ему явно не хватило класса и мастерства, чтобы оказывать достойное сопротивление. Скорее всего, мы больше не увидим этого бойца в Bellator.
- 13 марта 2022
-
18:31
-
17:18
-
15:57
-
14:59
-
14:03
-
13:44
-
12:48
-
12:33
-
11:50
-
11:17
-
11:04
-
10:03
-
09:26
-
09:18
-
08:58
-
08:50
-
08:35
-
07:30
-
06:48
-
06:26
-
06:08
-
05:58
-
05:40
-
05:24
-
05:00
-
03:37
-
00:22
- 12 марта 2022
-
23:55
-
23:04
-
21:54
-
20:56
-
19:58
-
18:46
-
17:21
-
16:32