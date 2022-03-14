Боксёрскую тренировку Макгрегора затроллили бойцы и блогеры. Он стал объектом для насмешек

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор мог бы уже давно спокойно попивать виски и заниматься своими проектами. Вместо этого ирландец продолжает упорно напоминать об амбициях вновь стать чемпионом. Сложно сказать, хайпует ли Конор или действительно верит в свои возможности, но вся медиаактивность Макгрегора пока преимущественно вызывает лишь улыбку. Имидж великого бойца, которого все вокруг должны бояться, уже ушёл. Да и как может быть иначе, если Конор не побеждал с января 2020 года, да и то он тогда нанёс поражение Дональду Серроне, который, при всём уважении, уже совсем близок к завершению карьеры.

Макгрегор продолжает настаивать, что он должен получить чемпионский бой. При этом президент UFC Дана Уайт охотно подыгрывает ирландцу, хотя наверняка сам прекрасно понимает, что сейчас говорить о титульном бое Макгрегора просто смешно, учитывая уровень конкуренции в дивизионе.

«Посмотрим, как пойдут дела в лёгком дивизионе. Многое будет зависеть от того, кто станет чемпионом, когда Конор вернётся. У чемпионов тоже есть право голоса в таких вопросах. Если это всё ещё будет Оливейра, то, возможно, он и захочет драться с Конором. Посмотрим.

Есть много вариантов относительно его возвращения, но, прежде всего, нужно исходить из состояния его ноги и здоровья в целом. Как только всё будет ясно на 100 процентов, мы решим, что будем делать», — говорил Уайт.

Курам на смех

Учитывая совсем не впечатляющие результаты Макгрегора неудивительно, что коллеги по цеху над ним буквально издеваются. Конечно, ММА — индустрия, в которой троллинг и трэш-ток в принципе являются неотъемлемой вещью (уж Конору ли об этом не знать!). Но сейчас ирландец действительно невысоко котируется. И особенно это заметно, когда его недоброжелатели дают весьма честную и справедливую, но очень обидную оценку.

Посмеялся над Макгрегором бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо. Американец за словом в карман и без повода то не лезет. Но тут он дал весьма справедливую оценку, отметив недоработки Конора. Ирландец опубликовал видео боксёрской тренировки, а Генри, уж точно знающий толк в единоборствах, раскритиковал ирландца.

«Твои руки опущены, и ты не чувствуешь дистанцию. Держись подальше от всяких шестерок, которые не скажут тебе правду. Просто совет от Величайшего», — написал Сехудо.

Макгрегор явно разозлился таким комментариям. «Заткнись, маленький пердун», — ответил Конор.

«Я не против быть пердуном. Хотя бы у меня в этом случае есть газ, а ты всегда выдыхаешься», — парировал Сехудо. И тут же американец предложил вернуться в лёгкий вес, чтобы сразу подраться с Макгрегором.

Ранее Конору бросил вызов YouTube-блогер и боксёр Джейк Пол. Он уже давно не скрывает желания выйти на ринг вместе с Макгрегором. Понятно, что это — весьма денежный бой, который бы действительно возвысил Пола. И, похоже, после своих успехов и удручающих результатов Макгрегора Джейк окончательно поверил в себя.

«Я нокаутирую тебя в боксе или ММА», — написал в своём «твиттере» Пол. И это при том, что Пол специализируется на боксе, а не на смешанных единоборствах! Смелое заявление.

Ранее блогер ещё и предложил организовать бой Макгрегора и Хорхе Масвидаля. По мнению Пола, в этом случае нокаут практически обеспечен.

«Мы уже знаем, что Конор не сможет победить Диаса. Правильный бой – это Масвидаль против Макгрегора. Шансы 50 на 50, будет нокаут. Оба умеют бить, у обоих слабые подбородки», — написал Пол.

Пожалуй, насмешки со стороны блогера это уже чересчур. Но, конечно, в такой ситуации виноват сам Макгрегор. Конор, бездарно проигравший в двух поединках подряд с Дастином Порье, должен упорно работать и думать о возвращении, а не говорить о чемпионском поясе. Сейчас он даже близко не претендент. И любой топовый боец из лёгкого дивизиона куда больше заслуживает титульный бой, чем Макгрегор.

Вообще, Конору бы сейчас неплохо немного помолчать и начать убиваться в зале. А то один день он готов драться за пояс в полусреднем весе, затем устраивает перепалку с Исламом Махачевым, а на третий день и вовсе говорит, что может купить «Челси» у Романа Абрамовича. Все эти перескоки лишь ещё больше выдают в Коноре «клоуна», который бросает слова на ветер. Неужели поражения от Хабиба Нурмагомедова и Порье ничему не научили ирландца?