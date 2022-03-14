«Цзю не на том уровне». Тимофей едет в США напугать надменного американца

В ночь с 25 на 26 марта по московскому времени в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу. В его главном событии состоится долгожданный дебют Тима Цзю на американском ринге. Топ-проспект первого среднего веса встретится с экс-претендентом на титул чемпиона мира Терреллом Гуше. Победитель схватки уже в следующем поединке почти наверняка подерётся за титул чемпиона мира, так что для Тима этот бой – ключевой в карьере. О самом важном перед противостоянием – в нашем обзоре.

Когда бой Тим Цзю — Террелл Гуше

Поединок Тима Цзю и Террелла Гуше запланирован в ночь с 25 на 26 марта. Бой возглавит всё боксёрское шоу, проведение которого намечено в Миннеаполисе (штат Миннесота, США). Организаторами мероприятия выступят промоутеры из компании Premier Boxing Champions.

Что касается карда шоу, то полный его список ещё не оформлен. Известно, что соглавным событием турнира станет схватка легковесов Мишеля Риверы с Джозефом Адорно. В карде также выступит топ-проспект первого полусреднего веса Элвис Родригес, которого ждёт дуэль с Хуаном Хосе Веласко.

Как стороны договорились о бое?

Разговоры о необходимости дебюта Тима Цзю в США шли уже давно. И вот время настало. Да, были слухи о возможной битве Тима с Магомедом Курбановым, но Цзю-старший не хочет сводить сына с боксёрами из России без крайней необходимости, так что вариант с Северной Америкой прорабатывался активно.

Изначально ожидалось, что бой Цзю – Гуше состоится 19 марта в андеркарде поединка Джермелла Чарло с Брайаном Кастаньо. В этом была видна логика, ибо победитель этой пары обязан был бы защищать титулы в противостоянии с лучшим в паре Цзю – Гуше. Но все эти расклады сорвались из-за переноса схватки Кастаньо – Чарло. Это и привело к тому, что Цзю и Гуше возглавят куда более скромный турнир, который и состоится в Миннеаполисе.

Форма Тима Цзю

Тим Цзю продолжает набирать обороты. Можно много говорить об уровне оппозиции австралийца с русскими корнями, но нельзя не признать, что он прибавляет от поединка к поединку. В минувшем году Тим выступил трижды. В предыдущем бою он разбил экс-претендента на титул Такеши Иноуэ, и только японцу известно, как он не упал после 12-раундовой бомбардировки. До этого были поединки со Стивеном Спарком и другим экс-претендентом на титул чемпиона мира Деннисом Хоганом. Оба были остановлены досрочно. Так что кондиции Тима не вызывают вопросов. Судя по кадрам из тренировочного лагеря, сейчас он также сосредоточен на качественной подготовке и выйдет в ринг только за впечатляющей победой.

Форма Террелла Гуше

Гуше – тёмная лошадка для многих фанатов бокса. Кто-то может сказать, что против Цзю снова ставят ноунейма, но это будет огромное заблуждение. За плечами Террелла классная любительская карьера, участие в Олимпийских играх и бой за звание чемпиона мира. В профи он потерпел два поражения, но ни одно из них не было безоговорочным.

Что касается его последних выступлений, то в минувших трёх боях он по разу победил, проиграл и добился ничьей. Ничейный исход был зафиксирован ещё в 2019 году. Тогда Гуше перебивал некогда очень грозного экс-чемпиона мира Остина Траута, но судьи насчитали равный счёт. Затем было поражение от крепкого Эриксона Любина, но только по очкам. Наконец, в минувшей схватке он уже во втором раунде нокаутировал середняка Джемонтея Кларка, так что Гуше находится в достаточно неплохой форме и готов выбить себе ещё один титульный шанс.

Прогнозы экспертов на бой

Букмекеры явным фаворитом противостояния считают Тима Цзю, его победу оценивают коэффициентом 1,14. Но на самом деле, Гуше сильно недооценивают. Как уже говорилось выше, Террелл был очень хорош в бою с Остином Траутом, который ни много ни мало бил самого Мигеля Котто. Кроме того, американец был хорош и в противостоянии с Эрисланди Ларой. Террелл может похвастать отличной любительской карьерой, и его школа бокса по-настоящему впечатляет. Если в прошлом Тим зачастую дрался со сбитыми лётчиками, то теперь ему предстоит битва с мотивированным оппонентом, который намерен доказать, что он ещё в обойме и может претендовать на титул чемпиона мира.

Но не будем забывать, что и Тиму есть что доказывать. Ему важно как воздух дебютировать в США красочно и закрыть рот всем скептикам. К примеру, тот же чемпион мира по трём версиям в первом среднем весе Джермелл Чарло уже говорил, что Цзю-младший «не на том уровне, чтобы драться за пояс чемпиона мира». Надменность одного из братьев Чарло поражает, и, кажется, самое время хорошенечко его припугнуть. Ну а потом, в случае победы Джермелла над Брайаном Кастаньо, и проучить в ринге.

Где смотреть онлайн-трансляцию боя Тим Цзю – Террелл Гуше

В США трансляция будет доступна на канале Showtime. К слову, Тим уже отметил знаковость этого события, так как поединки с участием его отца также транслировал этот канал. О трансляции в России информации пока нет.

Результат боя Тим Цзю – Террелл Гуше

Победитель встречи определится по итогам 12 раундов, конечно, если один из боксёров не одержит досрочную победу. Впрочем, вероятность нокаута в этой встрече низка. Гуше не владеет нокаутирующим ударом, но при этом обладает крепкой челюстью, свидетельством чему стали бои с теми же Любином, Ларой и Траутом. В любом случае нас ждёт конкурентная схватка, победа в которой наконец-то гарантирует Тиму титульный бой.



Ну а чемпионский поединок будет означать лишь одно – Цзю-младший сразу будет драться за звание абсолюта (ибо Чарло и Кастаньо определят абсолютного чемпиона мира). При таком раскладе можно смело говорить, что Тим уже в свои 27 будет иметь шанс стать обладателем всех титулов в своей категории. В таком возрасте это не удавалось сделать даже его отцу. Так что у Цзю-младшего есть все шансы переплюнуть и Константина Борисовича. Удачи в этом нелёгком деле!