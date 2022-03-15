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Александр Емельяненко — Сергей Харитонов, конфликт бывших друзей, первый бой

«Согласен на бой без судьи». Новый конфликт двух скандалистов — Емельяненко и Харитонова
Александр Фролов
Новый конфликт Емельяненко и Харитонова
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Когда этих парней уже сведут в октагоне? Они же ненавидят друг друга.

Одно из самых долгоиграющих противостояний российского ММА тлеет между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым. Два знаменитых бойца когда-то были одноклубниками и тренировались вместе с легендарным Фёдором Емельяненко. Потом дороги Александра и Сергея разошлись, а в 2006 году они встретились как противники. Емельяненко-младший уверенно нокаутировал Харитонова, после чего отношения испортились окончательно.

Жёсткий бой бывших друзей. Как Емельяненко нокаутировал Харитонова. Видео Жёсткий бой бывших друзей. Как Емельяненко нокаутировал Харитонова. Видео

Впрочем, несколько лет бойцы просто не говорили друг о друге. Всё изменилось, когда Харитонов неожиданно сделал жёсткое заявление про Фёдора: на защиту брата тут же бросился Александр, давший максимально суровый ответ через прессу. Десантник тут же пустил слух, что Емельяненко-младший болен гепатитом С. После такой выходки началась настоящая медиавойна, где количество оскорблений быстро перешло все разумные пределы.

Как Харитонов, так и Емельяненко выражали горячее желание подраться снова, но по разным причинам сделать этого не получалось. Конфликт превратился в вялотекущий: бойцы пару раз в год вспоминали друг про друга, высказывая новые неприятные вещи. И вот недавно Десантник снова заговорил по поводу давнего неприятеля.

«Харитоша, я готов выйти и побить тебя». Емельяненко намерен устроить публичную порку «Харитоша, я готов выйти и побить тебя». Емельяненко намерен устроить публичную порку

«С алкашом может быть реванш, да. Здесь можно говорить о реванше, но если кто-то захочет его организовать. А то говорят на протяжении лет 10, наверное. Кто-нибудь позвонит, 10 миллионов мне предложит. Идеальные правила для меня – выйти в клетку, чтобы не было судьи и мы бились на голых кулаках. Естественно, запрещено бить в пах, но рефери чтобы не было рядом. Хотя бы чтобы дали 20 минут боя, без раундов, без гонга».

Емельяненко в ответ не смолчал, но был более лаконичен: «Серёжа, петушок рыжий, не кукарекай. Скоро и до тебя дойдёт дело. Готовься».

Предложение Харитонова, конечно, красивое, но только вряд ли кто из промоутеров пойдёт на такое рискованное шоу. Да и выносливость двух крупных мужчин «за 40» оставляет желать лучшего: особенно плохо выглядит Александр, в бою с Джеффом Монсоном «задышавший» уже к третьей минуте. 20-минутный поединок будет не только опасен для здоровья, но и максимально скучен, если вдруг больше пяти минут.

Пока все рассказы про «кровавый бой без судей» выглядят очередной уловкой, чтобы поднять интерес к возможной схватке. Драться просто ради драки Харитонов не готов, что логично, однако 10 миллионов ему сейчас вряд ли кто-нибудь предложит. А вот Саша, кстати, готов драться за значительно меньшие деньги и куда менее разборчив. Жаль, что для поединка нужно согласие двух сторон.

Конечно, увидеть Харитонова и Емельяненко в одном октагоне очень хотелось бы. Несмотря на возраст, эти парни по-прежнему умеют очень сильно бить. Да и конфликт бывших друзей точно не является надуманным, в отличие от многих нынешних «противостояний», когда противники после раскрученного боя трогательно обнимают друг друга. Возможно, Сергей и Александр вскоре всё-таки подерутся — надо лишь чуть умерить аппетиты и найти хорошего промоутера.

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