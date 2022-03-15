«Согласен на бой без судьи». Новый конфликт двух скандалистов — Емельяненко и Харитонова

Одно из самых долгоиграющих противостояний российского ММА тлеет между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым. Два знаменитых бойца когда-то были одноклубниками и тренировались вместе с легендарным Фёдором Емельяненко. Потом дороги Александра и Сергея разошлись, а в 2006 году они встретились как противники. Емельяненко-младший уверенно нокаутировал Харитонова, после чего отношения испортились окончательно.

Впрочем, несколько лет бойцы просто не говорили друг о друге. Всё изменилось, когда Харитонов неожиданно сделал жёсткое заявление про Фёдора: на защиту брата тут же бросился Александр, давший максимально суровый ответ через прессу. Десантник тут же пустил слух, что Емельяненко-младший болен гепатитом С. После такой выходки началась настоящая медиавойна, где количество оскорблений быстро перешло все разумные пределы.

Как Харитонов, так и Емельяненко выражали горячее желание подраться снова, но по разным причинам сделать этого не получалось. Конфликт превратился в вялотекущий: бойцы пару раз в год вспоминали друг про друга, высказывая новые неприятные вещи. И вот недавно Десантник снова заговорил по поводу давнего неприятеля.

«С алкашом может быть реванш, да. Здесь можно говорить о реванше, но если кто-то захочет его организовать. А то говорят на протяжении лет 10, наверное. Кто-нибудь позвонит, 10 миллионов мне предложит. Идеальные правила для меня – выйти в клетку, чтобы не было судьи и мы бились на голых кулаках. Естественно, запрещено бить в пах, но рефери чтобы не было рядом. Хотя бы чтобы дали 20 минут боя, без раундов, без гонга».



Емельяненко в ответ не смолчал, но был более лаконичен: «Серёжа, петушок рыжий, не кукарекай. Скоро и до тебя дойдёт дело. Готовься».



Предложение Харитонова, конечно, красивое, но только вряд ли кто из промоутеров пойдёт на такое рискованное шоу. Да и выносливость двух крупных мужчин «за 40» оставляет желать лучшего: особенно плохо выглядит Александр, в бою с Джеффом Монсоном «задышавший» уже к третьей минуте. 20-минутный поединок будет не только опасен для здоровья, но и максимально скучен, если вдруг больше пяти минут.

Пока все рассказы про «кровавый бой без судей» выглядят очередной уловкой, чтобы поднять интерес к возможной схватке. Драться просто ради драки Харитонов не готов, что логично, однако 10 миллионов ему сейчас вряд ли кто-нибудь предложит. А вот Саша, кстати, готов драться за значительно меньшие деньги и куда менее разборчив. Жаль, что для поединка нужно согласие двух сторон.



Конечно, увидеть Харитонова и Емельяненко в одном октагоне очень хотелось бы. Несмотря на возраст, эти парни по-прежнему умеют очень сильно бить. Да и конфликт бывших друзей точно не является надуманным, в отличие от многих нынешних «противостояний», когда противники после раскрученного боя трогательно обнимают друг друга. Возможно, Сергей и Александр вскоре всё-таки подерутся — надо лишь чуть умерить аппетиты и найти хорошего промоутера.