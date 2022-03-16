«Ждём ещё двоих». Команде Абдурахимова не дают визы — россиян оставляют без поддержки

Совсем недолго осталось ждать до турнира UFC Fight Night 204. К счастью, грустные прогнозы не подтвердились: российские бойцы получили визы и примут участие в бойцовском вечере. В Лондоне подерётся и Шамиль Абдурахимов, чьим соперником станет ещё один россиянин — Сергей Павлович. Мы поговорили с Шамилем про тренировочный лагерь, назвали лучшего бойца в истории ММА и обсудили приближающийся конец карьеры.

— Как прошёл тренировочный лагерь, удалось ли обойтись без форс-мажоров?

— Всё прошло хорошо. Готовился как в Дагестане, так и в Москве, всякое бывало. Очень тяжёлые тренировки прошёл. Настой отличный, готов полностью.

— Когда прибыли в Лондон, не было ли проблем с визами?

— Примерно неделю назад прилетел. У меня проблем с визой не было, секундант тоже получил визу, но ждём ещё двоих. Не знаю, когда им дадут визы и дадут ли вообще. Может, не приедут.

— Как прошло восстановление после поражения от Криса Докоса?

— Ну как сказать… Вскоре я уже тренировался, но в парах не стоял, потому что нос был сломанный. Потом вылечился, всё нормально стало. А психологически мне восстанавливаться не нужно, что тут такого. Это моя работа. Мы же знаем, на что идём.

— Вы впервые в карьере проиграли два боя подряд. Привело ли это к изменениям в тренировочном процессе?

— Готовились как обычно. На работе ведь тоже бывают несчастные случаи. Так получилось, что проиграл. Это был не мой день просто. Не было такого, чтобы я прямо не в форме был. Пропустил удар, прозевал где-то. Так бывает.

— Сколько боёв осталось по вашему действующему контракту с UFC?

— Включая поединок с Павловичем, у меня по контракту ещё три боя. Что будет дальше, я не знаю. Посмотрим, как ещё будет с визами.

— Что можете сказать про вашего соперника — Сергея Павловича?

— Молодой перспективный парень, хочет показать себя. Сильный, взрывной боец. Большой парень. Мы знакомы лично, даже тренировались вместе.

— Как отнеслись к тому, что вам дали бой с россиянином?

— Я изначально должен был драться с Томом Аспиналлом, с которым будет драться Саша Волков. Но у меня скоро начинается Рамадан, потом ещё восстановление будет. Не хотелось долго простаивать, поэтому я принял этот бой. Затягивать тут незачем. Пока есть форма, нужно драться. Я уже немолодой парень.

— По поводу возраста. Вам уже 40 лет — солидная цифра. Сколько ещё планируете драться?

— Хотелось бы драться всегда, быть в форме, но увы, возраст такого не позволит. Пока контракт есть, будем готовиться. Потом посмотрим уже.

— Не думали о переходе в промоушен Хабиба Нурмагомедова (Eagle FC. — Прим. «Чемпионата»)?

— За самим промоушеном слежу, но про переход пока не думал. Я же в UFC на контракте, не знаю, что будет дальше. Может, я завершу карьеру вообще, кто знает.

— Многие называют Хамзата Чимаева распиаренным бойцом. Что вы об этом думаете?

— Ну Хамзат сильный парень, сейчас он «горит». Пока у него промахов не было. Человек заходит в октагон, показывает полное доминирование. Не даёт поводов усомниться в себе. Посмотрим, как Чимаев подерётся с Гилбертом Бёрнсом, как проявит себя с таким соперником. Но мы и так понимаем, что Хамзат силён.

— Как оцениваете слова Майкла Чендлера, заявившего, что Исламу Махачеву рано драться за титул, поскольку он не дрался с топовыми бойцами?

— Ислам не виноват, что его соперники снимаются из-за травм. Ему дали бойца, он его аккуратно побил. Конечно, Махачев заслужил бой за титул, тут нет никаких сомнений. Он всё равно до пояса доберётся.

— В лёгком весе доминирует Чарльз Оливейра, а в вашем дивизионе никто не может победить Фрэнсиса Нганну. Как думаете, кто-то его одолеет?

— У нас тяжёлый вес. Кто удачно попадёт, может любого победить. Например, этот толстенький парень, Тай Туйваса. Он вроде руки опускает, но размахивается — и сильно попадает. Тяжеловесы непредсказуемы, это не лёгкий вес, где массу ударов можно пропускать. Вот и Нганну может упасть в нокаут.

— Александр Волков смог бы доставить проблемы Нганну?

— Конечно, спокойно. Волков — высокий парень, ему с Нганну было бы полегче, чем с Сирилем Ганом. Хотя мы ещё не знаем, как Ган справится с Кёртисом Блэйдсом. Если честно, я думаю, что Кёртис дышать не даст Гану. Блэйдс мог бы побить Гана уже во втором раунде. Кёртис вообще очень сильный парень.

— Ваш идеальный соперник?

— В UFC сколько хочешь народу, со всеми можно драться. ММА сейчас вообще очень развиваются, в каждой лиге есть сильные бойцы. Но мы пока в UFC повозимся. Конкретного соперника, с которым мечтал бы встретиться, нет.

— Лучший боец в истории ММА?

— В моём весе мне очень нравился Рэнди Кутюр, он тоже в серьёзном возрасте дрался, начал очень поздно. Кутюр, Фёдор Емельяненко и Кейн Веласкес. Но Хабиб — в целом номер один, тут без вопросов.