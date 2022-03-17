Сехудо в углу Яна на UFC 273. Это действительно возможно

Пётр Ян без секундантов отправится на титульный поединок с Алджэмейном Стерлингом, который состоится 9 апреля 2022 года в Джексонвилле (штат Флорида, США), в рамках турнира UFC 273. Тренеры чемпиона, Кайрат Нурмаганбетов и Андрей Октябринский, не смогли получить визы. Пётр пока не определился с заменой, но у него уже есть мощная кандидатура – Генри Сехудо.

Это не теория – Ян действительно предложил Сехудо посекундировать его в поединке со Стерлингом. Пётр ретвитнул новость о проблемах с угловыми, отметил Трипл Си и написал: «Эй, коуч, какие планы на 9 апреля?». Слегка удивительный выбор, учитывая регулярные ссоры бойцов, но очень возможно, что Сехудо согласится и поможет Яну.

Генри окончательно перешел к тренерской деятельности. Он не входит в пул USADA и, похоже, не планирует возвращаться. Сехудо много раз называл Яна уродливой картошкой и другими обидными словами, но фактически бойцы уже не конкурируют: если Генри и вернется, то ради боя с Алексом Волкановски.

Сехудо уже проявил себя как серьезный тренер – он уже здорово помог Дейвисону Фигейреду забрать пояс у Брэндона Морено, сделал хорошую работу над ошибками с Чжан Вейли перед реваншем с Роуз Намаюнас, а сейчас работает над возвращением Джона Джонса и готовит Иржи Прохазку к первому титульному поединку.

Шансы Яна заполучить Сехудо в угол увеличились и после твита Али Абдель Азиза, который сообщил, что Генри и так будет присутствовать на UFC 273 в Джексонвилле, чтобы секундировать Келвина Гастеллума, Марка Мадсена и Корейского Зомби. «Алджэмейну это не понравится», – пошутил менеджер.

Ян даже может приехать в зал за пару недель до турнира и потренироваться с Сехудо в его зале. Вероятно, если бойцы договорятся, он так и сделает. Но есть ли в этом сотрудничестве минусы? Главный – Сехудо ещё не работал с таким, как Ян. Пётр находится на пике, все считают его легитимным чемпионом, а многие – даже лучшим боксером в UFC. У Генри ещё не было таких учеников. Джонс давно не бился и переходит в новый вес, Прохазка – загадка для всех, а Фигейреду и Чжан пришли к Генри в статусе сбитых летчиков. Непонятно, что может дать Петру Генри, кроме богатого опыта.

Зато такой поворот точно прибавит зрителей для турнира. Написав Генри, Пётр поступил умно как минимум с точки зрения бизнеса. Ян и так выглядит ярче, увереннее и жёстче Стерлинга, а вместе с Сехудо они напрочь затмят фейкового чемпиона.