«Было даже жалко его». Волков так избил Оверима, что легенду сразу уволили из UFC. Видео

Совсем скоро состоится турнир UFC Fight Night 204, где в главном бою подерётся российский тяжеловес Александр Волков. Его соперником станет Том Аспиналл — опаснейший англичанин, которого будут горячо поддерживать лондонские болельщики. За Волкова говорит огромный опыт: россиянин бился с лучшими бойцами мира. В числе побеждённых Александром оказался и Алистар Оверим — по-настоящему легендарный спортсмен.

Когда было объявлено, что в феврале 2021 года Волкову придётся подраться с «самим» Оверимом, стало немного тревожно. Да, легендарному ветерану уже исполнилось 40 лет, но его спортивная форма по-прежнему внушала страх: перед боем с Волковым голландец жёстко нокаутировал Уолта Харриса и Аугусто Сакаи. Поймав кураж, Оверим объявил, что готов добраться до чемпионского пояса UFC. В качестве очередной проверки Алистару и дали Драго.

Несмотря на все регалии голландца, фаворитом схватки всё-таки считался Волков. За москвича говорили молодость и солидные габариты — Оверим уступал своему сопернику как в росте, так и в длине рук. Кстати, Александр планировал вести бой в основном за счёт силовых ударов ногами, но Алистар сумел удивить. Ветеран провёл отличный тренировочный лагерь и спокойно блокировал хай-кики Волкова, чередуя блоки с удачными отклонениями.

Но и Александр сумел преподнести голландцу сюрприз, неожиданно использовав агрессивный бокс. Как оказалось, Овериму нечего противопоставить мощным джебам Александра: ветеран уже в первом раунде поймал головой массу ударов, что изрядно его измотало. После перерыва избитый Алистар начал откровенно «бегать», однако скрыться не удалось — после очередной пропущенной двоечки он наконец упал. Это был нокаут, хотя Саша благородно не стал добивать Оверима.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно в официальном сообществе UFC во «ВКонтакте».

«На мой взгляд, Алистар вышел в хорошей форме и ждал моей ошибки. Несколько раз я был близок к тому, чтобы ошибиться. Но в итоге получилось разбить ему лицо так, что он задыхался от крови. Не знаю, видно ли это на видео, но я ощущал, как Алистар постоянно пытался то ли отсморкнуться, то ли ещё что. Слышал, что ему было тяжело сделать вдох. Было даже жалко его», — рассказал Волков после боя.

Кстати, уже через несколько дней после поражения Оверим был неожиданно уволен из UFC. Решение Даны Уайта многие не поняли: две победы в трёх последних боях явно намекали, что голландец сохранил немало «пороха». Тем не менее звёздный ветеран покинул промоушен, но пока не завершает спортивную карьеру.