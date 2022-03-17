Уайту угрожают убийством. Боссу UFC летит ответка за борьбу с пиратами

Дана Уайт – один из главных борцов с пиратами. Босс UFC неоднократно угрожал любителям нелегально постримить турниры его организации, а теперь ему прилетела ответка.

«Мы поймали много людей и привлекли их к ответственности. И это были парни, которые воровали трансляции в барах, показывая их незаконно. Это правдивая история. Мы были в Мемфисе и выступали в программе Lookin’ For Fight. Там присутствовал парень, чей бар пострадал из-за всей этой ситуации с пиратством. Тогда мне начали угрожать, сказав, что если я выйду на улицу, то они меня там же пристрелят», – приводит слова Уайта Bloody Elbow.

Дана всегда был безжалостен к воришкам – вот как он отзывался о них в начале 2021-го: «Мы поймали много таких людей. И я расскажу вам, что эти парни делают: они плачут. Плачут и умоляют их не судить. Мы как раз преодолели большое препятствие в мире пиратства и намерены поймать некоторых из этих парней в 2021 году. Я жду, когда они будут плакать и умолять. Посмотрим, насколько жёсткими они будут, когда их поймают».

В 2014 году организация уже выследила одного из пиратов и отсудила у него почти $ 12 тысяч. Суд постановил, что стример обязан выплатить две тысячи в качестве возмещения ущерба (по тысяче за каждое транслируемое событие), четыре тысячи за убытки компании и $ 5948,70 за расходы на адвоката. Суммарно трансляция двух PPV-ивентов обошлась в $ 11 948,70.

Спустя семь лет Дана чуть не прихлопнул ещё одного дерзкого вора, который отметился в комментариях у Уайта в «Инстаграме». «С нетерпением жду возможности слить всё через пиратский канал. Спасибо Дана, я в восторге», – написал пользователь Israel.guitian в комментариях и получил жесткий ответ. «А я с нетерпением жду возможности поймать тебя! В этом году у меня готов для вас сюрприз, ублюдки!» – отреагировал босс UFC.

События развивались накануне UFC 257, где в главном поединке Конор бился с Порье. Конечно, Дана не хотел терять деньги на таком грандиозном шоу. Во время пресс-конференции перед турниром босс UFC напомнил, что с ним лучше не шутить. «Мы поймали одного. Следим за этим парнем. Всё, что ему осталось сделать – просто включить трансляцию в субботу. Тогда-то мы его и возьмём. Не могу дождаться. Сделай это в субботу, стример. Посмотрим, что произойдёт», – говорил Дана.

Возможно, Уайт поймал и этого негодяя, но настоящим злодеем оказался он сам. Глава промоушена повысил цену на подписку с $ 64,99 до $ 69,99, а трансляция на ESPN жутко зависала. Фанаты троллили босса в соцсетях и респектовали пиратам, но Уайт частично добился своего: один из крупнейших пиратских сайтов отказался от трансляции следующего номерного турнира UFC 258.

Будем надеяться на то, что все эти разборки останутся лишь в правовом поле. Но одному из самых отчаянных и пробивных спортивных менеджеров современности всё же следует соблюдать меры предосторожности.