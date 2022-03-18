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Эксклюзивное интервью с Никитой Крыловым о перспективах Анкалаева, работе на шахте, коррупции

«Гловер показал, что никогда не поздно». Крылов восхищается ветераном, ставшим чемпионом
Денис Дорофеев
Эксклюзивное интервью с Никитой Крыловым
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Также Шахтёр рассказал о жизни в Донбассе.

19 марта на «О2 Arena» в Лондоне пройдёт турнир UFC London, который возглавит бой между Александром Волковым и англичанином Томом Аспиналлом. Кроме Волкова в турнире примет участие немало российских бойцов. А также в карде выступит украинский боец Никита Крылов, которому дали в соперники №11 полутяжёлого веса Пола Крэйга. «Чемпионат» пообщался с Никитой в преддверии поединка о раскладах в дивизионе, проблемах с визой, перспективах Магомеда Анкалаева и работе на шахте.

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— Никита, расскажите, пожалуйста, как прошёл ваш кэмп? Где прошли ваши сборы?
— Мой кэмп прошёл хорошо, за исключением нескольких моментов. Но они присутствуют в любом кэмпе. Поэтому больше настороженности вызывает, если всё гладко проходит.

Готовился я в Твери под руководством своего первого тренера по смешанным единоборствам Андрея Николаевича Фалеева. Уникальный человек, уникальный специалист. Рад с ним воссоединиться. Мы с ним проделали огромный объём работы.

Также я регулярно приезжал в Москву, в клуб к Александру Волкову, преимущественно на спарринги.

— Не было проблем с получением визы? Были ли опасения что вас могут развернуть на таможне по прибытии?
— Так складывается, что контракт с UFC и соотвественно виза оформляются на украинский паспорт. Поэтому у меня были опасения, что могут не пустить моих секундантов, но благо всё прошло хорошо. Один из парней, Андрей Астахов, прилетел вместе со мной. Мы объяснились, нас поняли. У второго была небольшая задержка на паспортном контроле, проверка информации, но также пустили без проблем.

— Насколько Пол Крэйг серьёзный соперник для вас?
— Любой соперник серьёзный. Я считаю, что боец из топ-15 дивизиона не может быть слабым бойцом. Но я также понимаю, что общим уровнем он немного ниже в каких-то аспектах, менее опасен, чем моя прошлая оппозиция. Есть определенные опасения, у него есть ярко выраженные стороны и сферы боя, в которых он представляет особую опасность. Но я считаю, что мы всё проработали и ко всему готовы.

— А вы знали ли, что ваш соперник работал учителем?
— Нет. Очень интересно узнать, какого предмета?

— Кажется, он преподавал труд в рамках одной благотворительной программы.
— Значит, мы с ним коллеги. Я в своё время был учителем физкультуры.

— Как вам недавний перформанс Магомеда Анкалаева? Какие перспективы вы видите у него?
— Скажу честно, весь бой я не посмотрел. Несколько близких мне товарищей описали ход поединка. Но я посмотрел обзор боя. Могу поздравить его. Так или иначе, всегда радуешься за своих бывших оппонентов, когда у них получается выигрывать. Заодно ты понимаешь свой реальный уровень.

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Но я сейчас считаю его одним из главных претендентов на титул с такой серией. Также есть Александр Ракич, которого довольно долго маринуют и которому не дают претендентский бой. И мне было бы интересно посмотреть на противостояние Анкалаева и Ракича, учитывая, что титульный бой уже назначен. Таким образом, определится главный претендент на пояс. Но если схватку с Ракичем не устроят, тогда Магомед вполне может считаться главным претендентом на бой против Тейшейры или Прохазки.

Анкалаев победил бразильского Молота. Дана, позволь Магомеду уже подраться за пояс! Анкалаев победил бразильского Молота. Дана, позволь Магомеду уже подраться за пояс!

— Кого вы считаете сильнейшим полутяжем на сегодняшний день?
— Есть чемпион, чьи заслуги нельзя принижать. Тем более Гловер вызывает у меня неподдельное чувство уважения и радость за то, что реализовал свою давнюю мечту и стал чемпионом. Пока он сильнейший, но есть не один и не два парня, которые на хорошем уровне и с отличными скиллами. Сложно кого-то выделить отдельно, для меня Анкалаев, Ракич, Прохазка, наверное, составляют тройку из равных претендентов.

— Удивил ли вас Гловер Тейшейра завоеванием пояса в 42 года?
— Меня он не столько удивил, сколько порадовал. И, конечно, понимая физическую силу и умения Блаховича, для меня Ян смотрелся чуть приоритетнее в том бою. Но также я знаю, что у Гловера отличная база по джиу-джитсу и хороший бокс. И, в принципе, это не выглядело случайностью — то, что произошло, потому что у Яна было поражение от того же Сантоса, когда он идёт откровенно в размен и может пропустить навстречу.

По-моему, он также пропустил от Гловера. Его чуть болтануло, и Тейшейра воспользовался возможностью, перевёл его, чтобы работать со спины. Даже в нашем бою он забирал спину. И в разговоре после боя отмечал, что не ожидал от меня такого сопротивления в партере и что обычно, когда он забирает спину, бои на этом заканчиваются. Он здорово сделал свою работу, и я неподдельно рад за него.

Анкалаев победил бразильского Молота. Дана, позволь Магомеду уже подраться за пояс! Анкалаев победил бразильского Молота. Дана, позволь Магомеду уже подраться за пояс!

— С кого из бойцов вы берете пример?
— Сложно сказать. Я стараюсь не определять для себя кумиров. Но, наверное, основной пример того, что упорный труд, дисциплина и вера в собственные силы окупаются, — это Гловер Тейшейра. Также отмечаю его возраст, в котором он стал чемпионом. Это один из главных людей, на которых можно смотреть и понимать при этом, что никогда не поздно. И если упорно тренироваться, дозировать нагрузку, всё реально.

— По поводу вашего прозвища Шахтёр. Знаю, что вы родились в Луганской области. Приходилось ли вам работать на шахте?
— Да, я работал. Я из шахтёрской семьи. У меня дед начинал с должности обычного проходчика после училища и доработал до заместителя директора шахты. Его кандидатуру несколько раз выдвигали на пост директора, но он сам отказывался от этого. Отец имеет горное образование и также работал в шахте. Но до определенного периода, ещё при Украине, когда многие шахты позакрывались, были частные шахты. Кто-то называет их копанками, «дырками». На таких, в принципе, я и работал.

Впервые я пошел туда на летнюю практику, когда мне было 13 лет. Я работал на поверхности. И с тех пор старался использовать время для получения определённого заработка. А в совершеннолетнем возрасте пошел работать под землю в проходку. Но я не занимался непосредственной добычей угля, а только делал первые засечки, то есть молотком рубил. Тем не менее я понимаю, как устроено шахтоуправление, хоть и проработал там два года.

— А потом вы пошли учиться в университет?
— Нет, я пошёл работать на шахту во время учёбы в университете. У меня было устойчивое желание — с пятого или шестого класса — стать юристом. Мне всегда были интересны право и его история. И я до сих пор этим интересуюсь, но больше на частной основе. А когда я пришел в университет, то первые годы обучения открылись с не самой лучшей стороны. Прежде всего, то, что всё основывалось на коррупции. Профильные предметы мне были интересны, но всё остальное было сложно сдать, реализовать, потому мы проплачивали. Поэтому я в определенный момент решил, что если нужно платить, то можно платить за всё, и пошёл работать на шахту. То есть приезжал на сессию, завозил кому надо и возвращался обратно работать.

Но всё это время я интересовался юриспруденцией и понимаю её в какой-то мере, однако мне не приходилось и, наверное, уже не придётся использовать свой диплом. Кстати, у меня был крайний выпуск, то есть у один из последних дипломов в нововосточной Украине, который был выдан с украинской лицензией.

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