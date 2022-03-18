Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Пётр Ян – лучший в трэш-токе, чемпион UFC уничтожил Алджэмейна Стерлинга и других бойцов до поединка

Ян – король трэш-тока. Он уничтожает соперников до боя
Евгений Нарижный
Почему Пётр Ян – король трэш-тока
Комментарии
Русский чемпион издевается над оппонентами и получает психологическое преимущество.

Ян в очередной раз доказал, что трэш-ток – важная часть игры на высоком уровне. Пётр смешно и без лишней агрессии пообщался в «Твиттере» с бывшим врагом Генри Сехудо, чем не только привлек больше внимания к своему поединку, но и лишний раз дал понервничать Алджэмейну Стерлингу – тот из-за стресса даже ткнул на кнопку лайка.

Пётр любил поговорить ещё во времена выступлений в ACB. После поражения в поединке с Магомедом Магомедовым Ян жестко отреагировал на высказывания соперника, который отказался давать реванш и пошутил, что готов разобраться на улице. «Он смог бы только в кроссовок мне вцепиться и держать. Советую этому котёнку не мяукать так громко, потому что в реванше придется отвечать за все эти слова», – говорил Ян.

Тогда конфликт бойцов выглядел очень серьезно. Петру даже угрожали, но сегодня Ян и Магомедов не держат друг на друга зла. После победы над Магомедом в реванше и защиты пояса Ян ворвался в UFC – начал с жёсткого нокаута и трёх побед за полгода. Поначалу боец не разбрасывался оскорблениями в адрес соперников-ноунеймов, зато нашёл слова, когда встретился с первым топом.

Сехудо в углу Яна на UFC 273. Это действительно возможно Сехудо в углу Яна на UFC 273. Это действительно возможно

«Додсон выше в рейтинге и входит в топ-8 – это мотивирует меня. Хочу занять его место. Он опытный боец, но я не могу сказать, что у него широкий арсенал. Он достаточно предсказуемый и не очень-то разнообразный. Не думаю, что он сможет чем-то удивить», – сказал Ян перед поединком. Поклонники Петра негодовали – как можно так относиться к легенде? За эти слова можно и поплатиться. Примерно такая риторика сквозила в комментариях.

Но Ян показал, что готов не только говорить – все судьи без сомнений отдали ему три раунда. После поединка Пётр прошелся по оппоненту еще жёстче: «Додсон постоянно жаловался рефери, как девочка. Как пудель, который распустил волосы и жалуется. Рад, что поднимаюсь вверх в рейтинге, но хочу быть первым. Хочется драться с теми, кто выше меня. Вы готовы к войне или будете бегать как девочки?»

Из-за слабого знания английского языка трэш-ток Петра не радует изощренностью. Зато в каждом слове ощущаются искренность и спортивная злость. После Додсона Ян почувствовал, что готов к большему. Боец понял, как все работает в UFC – он перестал щадить потенциальных соперников, а иногда дозу неприятных слов получали и представители других дивизионов.

Дана Уайт защищает Яна и Махачева. Президент UFC не хочет отказываться от наших бойцов Дана Уайт защищает Яна и Махачева. Президент UFC не хочет отказываться от наших бойцов

Муньоса будущий чемпион нарёк трусом после отказа от поединка, а у Гарбрандта потребовал $ 30 тысяч – якобы поставил на Коди в бою с Диллашоу. Доставалось даже Емельяненко-младшему за пьянство и Хабибу за незрелищность. После слов о Нурмагомедове Петру пришлось заблокировать около 300 человек в «Инстаграме». За разговорчики Яна критиковал сам Фёдор – Последний Император посчитал, что нужно подтверждать слова делами. Но именно этим Пётр и занимался.

Он продолжил сносить оппонентов, подобрать которых было непросто: большинство отказывалось. Юрайя Фейбер даже ушел в отставку после вызова Яна, но затем всё же вернулся и принял поединок. «Взрослый мужик из Калифорнии заслуживает хороший гонорар за избиение, которое я ему устрою», – заметил Ян, а затем отправил легенду на пенсию.

Петром с опаской начали интересоваться топы – высказывались Сехудо и Гарбрандт. В ответ Ян выдал легендарное прозвище Тройной клоун для Генри и устроил потасовку с Коди на UFC 245, где родилось известное «You only bla bla bla». Гарбрандт постепенно упал на дно, а Сехудо называл Яна уродливой коммунистической картошкой, но бой так и не принял.

После победы над Жозе Альдо Пётр встретился со Стерлингом – тот поначалу даже восхищался новым чемпионом и называл его своим русским другом, переживал, когда их поединок перенесли из-за семейных обстоятельств у Яна. Со временем отношения ухудшились, а до предела всё накалилось после того самого нелегального колена.

Год назад Пётр Ян избавился от пояса UFC. Вспоминаем этот невероятный апсет Год назад Пётр Ян избавился от пояса UFC. Вспоминаем этот невероятный апсет

Петру даже не нужно было ничего делать – все понимали, что он допустил ошибку, а Алджо переиграл. Ян выигрывал поединок по судейским запискам, но Стерлинг был уверен: он полноправный чемпион и смысла в реванше нет. Пётр снова включил трэш-ток – Алджэмейну регулярно доставались новые никнеймы.

Американец как мог переносил поединок, давил на нарушение правил, но у Яна было намного больше рычагов – не нужно быть тонким психологом, чтобы понимать: Стерлинг готов биться даже с Нганну, лишь бы избежать реванша. Зная Алджэмейна, бой всё еще может не состояться, но все давно понимают, что временный чемпион в наилегчайшем дивизионе – не Ян, а Алджо. Пётр был выше уровнем в первом поединке и достойно выглядел весь этот год, пока Стерлинг хвалился поясом и откладывал реванш.

Сейчас именно Ян главный мастер трэш-тока в UFC. Русский боец не только много говорит, но и подтверждает сказанное яркими и громкими победами. Ян – не Конор, который говорит больше, но проигрывает, и не Пэдди Пимблетт, который провел лишь один не самый уверенный поединок в UFC. Соперники опасаются Петра, а он только подогревает их неуверенность едкими фразами в «Твиттере».

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022