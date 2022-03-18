Ян – король трэш-тока. Он уничтожает соперников до боя

Ян в очередной раз доказал, что трэш-ток – важная часть игры на высоком уровне. Пётр смешно и без лишней агрессии пообщался в «Твиттере» с бывшим врагом Генри Сехудо, чем не только привлек больше внимания к своему поединку, но и лишний раз дал понервничать Алджэмейну Стерлингу – тот из-за стресса даже ткнул на кнопку лайка.

Пётр любил поговорить ещё во времена выступлений в ACB. После поражения в поединке с Магомедом Магомедовым Ян жестко отреагировал на высказывания соперника, который отказался давать реванш и пошутил, что готов разобраться на улице. «Он смог бы только в кроссовок мне вцепиться и держать. Советую этому котёнку не мяукать так громко, потому что в реванше придется отвечать за все эти слова», – говорил Ян.

Тогда конфликт бойцов выглядел очень серьезно. Петру даже угрожали, но сегодня Ян и Магомедов не держат друг на друга зла. После победы над Магомедом в реванше и защиты пояса Ян ворвался в UFC – начал с жёсткого нокаута и трёх побед за полгода. Поначалу боец не разбрасывался оскорблениями в адрес соперников-ноунеймов, зато нашёл слова, когда встретился с первым топом.

«Додсон выше в рейтинге и входит в топ-8 – это мотивирует меня. Хочу занять его место. Он опытный боец, но я не могу сказать, что у него широкий арсенал. Он достаточно предсказуемый и не очень-то разнообразный. Не думаю, что он сможет чем-то удивить», – сказал Ян перед поединком. Поклонники Петра негодовали – как можно так относиться к легенде? За эти слова можно и поплатиться. Примерно такая риторика сквозила в комментариях.

Но Ян показал, что готов не только говорить – все судьи без сомнений отдали ему три раунда. После поединка Пётр прошелся по оппоненту еще жёстче: «Додсон постоянно жаловался рефери, как девочка. Как пудель, который распустил волосы и жалуется. Рад, что поднимаюсь вверх в рейтинге, но хочу быть первым. Хочется драться с теми, кто выше меня. Вы готовы к войне или будете бегать как девочки?»

Из-за слабого знания английского языка трэш-ток Петра не радует изощренностью. Зато в каждом слове ощущаются искренность и спортивная злость. После Додсона Ян почувствовал, что готов к большему. Боец понял, как все работает в UFC – он перестал щадить потенциальных соперников, а иногда дозу неприятных слов получали и представители других дивизионов.

Муньоса будущий чемпион нарёк трусом после отказа от поединка, а у Гарбрандта потребовал $ 30 тысяч – якобы поставил на Коди в бою с Диллашоу. Доставалось даже Емельяненко-младшему за пьянство и Хабибу за незрелищность. После слов о Нурмагомедове Петру пришлось заблокировать около 300 человек в «Инстаграме». За разговорчики Яна критиковал сам Фёдор – Последний Император посчитал, что нужно подтверждать слова делами. Но именно этим Пётр и занимался.

Он продолжил сносить оппонентов, подобрать которых было непросто: большинство отказывалось. Юрайя Фейбер даже ушел в отставку после вызова Яна, но затем всё же вернулся и принял поединок. «Взрослый мужик из Калифорнии заслуживает хороший гонорар за избиение, которое я ему устрою», – заметил Ян, а затем отправил легенду на пенсию.

Петром с опаской начали интересоваться топы – высказывались Сехудо и Гарбрандт. В ответ Ян выдал легендарное прозвище Тройной клоун для Генри и устроил потасовку с Коди на UFC 245, где родилось известное «You only bla bla bla». Гарбрандт постепенно упал на дно, а Сехудо называл Яна уродливой коммунистической картошкой, но бой так и не принял.

После победы над Жозе Альдо Пётр встретился со Стерлингом – тот поначалу даже восхищался новым чемпионом и называл его своим русским другом, переживал, когда их поединок перенесли из-за семейных обстоятельств у Яна. Со временем отношения ухудшились, а до предела всё накалилось после того самого нелегального колена.

Петру даже не нужно было ничего делать – все понимали, что он допустил ошибку, а Алджо переиграл. Ян выигрывал поединок по судейским запискам, но Стерлинг был уверен: он полноправный чемпион и смысла в реванше нет. Пётр снова включил трэш-ток – Алджэмейну регулярно доставались новые никнеймы.

Американец как мог переносил поединок, давил на нарушение правил, но у Яна было намного больше рычагов – не нужно быть тонким психологом, чтобы понимать: Стерлинг готов биться даже с Нганну, лишь бы избежать реванша. Зная Алджэмейна, бой всё еще может не состояться, но все давно понимают, что временный чемпион в наилегчайшем дивизионе – не Ян, а Алджо. Пётр был выше уровнем в первом поединке и достойно выглядел весь этот год, пока Стерлинг хвалился поясом и откладывал реванш.

Сейчас именно Ян главный мастер трэш-тока в UFC. Русский боец не только много говорит, но и подтверждает сказанное яркими и громкими победами. Ян – не Конор, который говорит больше, но проигрывает, и не Пэдди Пимблетт, который провел лишь один не самый уверенный поединок в UFC. Соперники опасаются Петра, а он только подогревает их неуверенность едкими фразами в «Твиттере».