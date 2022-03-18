Дагестанцы умеют не только проходить в ноги. Абдурахимов превратил поляка в грушу. Видео

Шамиль Абдурахимов — один из главных российских ветеранов в UFC. 40-летний уроженец Махачкалы бьётся в промоушене Даны Уайта с 2015 года, успев провести девять поединков. Причём с переменным успехом: последние два боя Абдурахимов проиграл и теперь обязан побеждать Сергея Павловича на UFC Fight Night 204. Главный козырь Шамиля — мощнейший удар с обеих рук, которым он свалил немало соперников.

Последнюю на сегодняшний день победу ветеран одержал 20 апреля 2019 года. Тогда Абдурахимову, шедшему на серии из двух побед, противостоял яркий польский спортсмен Марчин Тыбура. 34-летний Тыбура незадолго до встречи с россиянином одолел великана Стефана Штруве единогласным решением судей. Всё говорило о том, что россиянина ждёт очень непростой поединок — Марчин выглядел очень техничным.



На старте схватки тяжеловесы не торопились, проводя аккуратную разведку одиночными ударами. Постепенно спортсмены «разошлись», хотя продолжали действовать с оглядкой на защиту. Чуть точнее был Абдурахимов, несколько раз доносивший кулак до головы оппонента. Тыбура тоже не всегда промахивался, но к перерыву его лицо выглядело значительно более повреждённым.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть видео можно в официальном сообществе UFC во «ВКонтакте».

Во втором раунде россиянин окончательно перехватил инициативу. В одном из разменов Абдурахимов достал оппонента мощным левым хуком, который возымел действие через пару секунд. Тыбура покачнулся и неуклюже отступил к сетке, где его, потрясённого, добили серией мощных ударов. Шикарный нокаут! Шамиль в очередной раз опроверг навязчивый стереотип о том, что дагестанские бойцы умеют только классно бороться. С ударом у них всё тоже в полном порядке.