«Мне пишут — мешка побил». Харитонов дебютировал в боксе, избив старого британца

Осталось буквально несколько часов до очередного боксёрского боя Сергея Харитонова. 41-летний Десантник выступит на турнире РЕН-ТВ, где его соперником станет Малик Скотт — известный в прошлом американский боксёр, не выходивший в ринг с 2016 года. Фаворита выделить сложно: за Малика говорит богатейший боксёрский опыт, за Сергея — статус действующего спортсмена. А пока мы ждём поединка, можно вспомнить дебют Харитонова в профессиональном боксе.
Изначально решение Десантника перебраться в смежный вид спорта вызвало сдержанное удивление. Поклонникам спорта казалось, что Сергей ещё может добиться серьёзных успехов в Bellator: не хотелось, чтобы он разменивался на боксёрские шоу. Тем не менее 12 сентября 2020 года Харитонов встретился в ринге с 47-летним Дэнни Уильямсом, когда-то побеждавшим легендарного Майка Тайсона.
Изначально россиянину хотели подобрать соперника помоложе, но вследствие разнообразных проблем удалось договориться только с Уильямсом. Ветеран бокса уверял, что находится в отличной форме и готов победить Харитонова. Но табуреточка, которую Уильямсу заботливо подсовывал помощник после церемонии взвешивания, наводила на грустные мысли. Увы, конкурентного боя действительно не получилось.
Дэнни откровенно боялся соперника, который с первых секунд начал его молотить. Сергей выглядел как профессиональный спортсмен, избивающий пожилого дяденьку. Уильямс почти не предпринимал попыток атаковать, испуганно зажавшись в блоке. Когда англичанин всё-таки пытался что-то выбрасывать, становилось видно, что он вообще с трудом машет руками. Вскоре Дэнни оказался в нокдауне, но дотерпел до конца раунда.
Вторая трёхминутка началась с того, что Харитонов отошёл к канатам, буквально приглашая оппонента его побить. Тот изобразил некое подобие атаки, после чего Сергей пробил идеальную двойку — потрясённый Уильямс не упал, но отошёл в сторонку и дал понять, что драться больше не хочет. Судья понял намёк и остановил поединок, провозгласив победу Харитонова. В откровенно нелепом бою.
Подобное «шоу» вызвало резко негативную реакцию. Болельщики были недовольны вялыми действиями Уильямса и даже подозревали договорной характер поединка. Но Харитонов опроверг все обвинения.
«Соперник был возрастной, я не спорю. Но никакого подставного боя или сценария не было. Я вышел, мне поставили оппонента, им должен был быть Кевин Джонсон, но у него была проблема с визой, поставили этого парня, Дэнни Уильямса. Зачем нужны подставные бои, мне для чего это? Дэнни Уильямс — да, возрастной, но о чём мне с ним договариваться? Не бей меня, Дэнни? Мне в «Инстаграме» пишут: мешка побил. Кого мне поставили на первый поединок, того я и побил», — сказал Сергей «Спорт-экспрессу».
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