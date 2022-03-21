«Ничего не показал, жалко его». Великан Волков уже не тот — пора на выход?

Главный бой турнира UFC Fight Night 204 стал для российских болельщиков огромным разочарованием. Опытный Александр Волков неожиданно легко проиграл британскому таланту Тому Аспиналлу. Драго выглядел откровенно беззубо в стойке, ещё хуже он проявил себя в партере, отдав руку и сдавшись уже в первом раунде. Бесславное поражение Волкова стало сенсацией со знаком «минус» — такой исход мало кто ожидал.

Кстати, у букмекеров Александр не считался фаворитом: его соперник был действительно очень хорош. Но всем казалось, что россиянин за счёт громадного опыта или переиграет Аспиналла, или хотя бы доставит тому серьёзные проблемы. Мы сейчас не хотим «оттаптываться» на Волкове — неудачные дни бывают у всех. Но обойти стороной яркую цитату Александра Шлеменко, тоже смотревшего бой, попросту невозможно.

«Что-то Волков вообще ничего не показал, жалко его. Думал, он сейчас приберёт англичанина, на взвешивании уверенный был такой. Говорят, карьера Волкова закончена? Так и есть.

Я сейчас скажу про него и жёстко, и нежёстко. Саша всегда ехал на недооценке. Его чаще всего люди недооценивали, думали: ну что такого, худой парень, длинный, ничего особенного, сейчас выйдем и сломаем его. Ломали, ломали — а он не ломается. А сейчас Саша поздоровел, стал улыбаться, стал уверенным в себе. Люди стали больше готовиться к нему. Чтобы вернуться, нужно что-то изменить. Может быть, настрой», —сказал Шлеменко в интервью Александру Лютикову.

Конечно, про «законченную» карьеру Волкова было сказано в ироничном ключе. Драго только 33 года — в этом возрасте многие тяжеловесы ещё считаются начинающими бойцами. Но в целом Шлеменко прав: Саше нужно что-то срочно поменять как в своей ментальности, так и в тренировочном процессе. В последних боях москвич выглядит всё хуже, налицо спортивная деградация. Да, полгода назад удалось одолеть Марчина Тыбуру, однако поляк — откровенный середняк.

Волков оброс мышцами, но резко потерял в скорости. Раньше Саша отлично защищался в партере, теперь же проиграл сабмишеном, чего не случалось с 2010 года. И самое обидное — геймплан: абсолютно непонятно, есть ли у Драго хоть какая-то тактика. Все соперники чем-то неприятно удивляют Волкова, сбивая ему план на бой. Не хочется огульно ругать тренеров — возможно, Александр просто не выполняет поставленные задачи?

Не хочется строить из себя «экспертов по всем вопросам». Настоящие причины спада знают только сам Волков и его команда. Просто очень хочется, чтобы Саша вновь вернулся в оптимальную форму — ему ещё рано заканчивать. Отказ от части массы, смена тренера, работа с психологом — что угодно, лишь бы сработало. Мы ждём, что один из наших любимых бойцов снова станет претендентом на титул.