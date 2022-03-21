Это вам не Кокляев. Гора из «Игры престолов» и Эдди Холл устроили супербой с 4 нокдаунами

Вечером 19 марта большинство фанатов единоборств были увлечены просмотром UFC в Лондоне. Схватки в «O2 Arena» могли затмить боксерский поединок в Дубае, где схлестнулись настоящие гиганты. Исландец Хафтор Бьёрнссон встретился с британцем Эдди Холлом. Если говорить проще, Гора из «Игры престолов» подрался с обладателем титула «Самый сильный человек в мире».

Бьёрнссон тоже носил подобный титул. Из-за пауэрлифтинга между спортсменами завязался серьёзный конфликт: Хафтор несколько раз бил рекорды Эдди и называл англичанина читером. Весной 2020-го исландец улучшил достижение Холла в становой тяге, после чего вызвал его на поединок. Эдди согласился, но бой состоялся не сразу – в сентябре 2021-го он сорвался из-за травмы Холла.

Для Бьёрнссона поединок стал уже четвертым. Перед Эдди он успел подраться три раза. Гора свел вничью встречу с североирландским боксером Стивеном Уордом, с таким же результатом подрался с англичанином Саймоном Вэллили, а затем нокаутировал канадского армрестлера Девона Ларратта. Все поединки также прошли в Дубае и были любительскими. Встреча с Холлом прошла на уровне профи, причем Эдди впервые вышел в ринг именно с Бьёрнссоном.

Фанаты освистывали исландского силача во время выхода. Появление Хафтора сопровождалось треком Эминема – Lose Yourself. Эдди Холл также вышел под олдскульный рэп – его появление сопровождалось песней Young, Wild and Free в исполнении Wiz Khalifa и Snoop Dogg.

Перед началом боя больше всего опасений возникло за арбитра – слишком уж миниатюрным он оказался на фоне боксеров. Первый раунд лучше начал британец, который донёс несколько ударов. Но затем Гора собрался – он держал соперника на дистанции и обрабатывал джебами, благодаря чему забрал раунд. Второй отрезок остался за Холлом, который уже на первых секундах отправил Хафтора в нокдаун мощным правым кроссом. А на последней минуте Эдди ещё раз уронил Гору, поэтому 10-8 – логичный итог раунда.

Третья часть схватки выглядела равной, но за четыре секунды до перерыва Бьёрнссон отправил соперника на настил мощным левым крюком. Исландец стал чувствовать себя увереннее – после передышки он действовал агрессивнее и наверняка забрал четвертый отрезок.

К пятому раунду усталость крупных мужчин сильно проявилась, но Бьёрнссон всё ещё действовал в атакующей манере. Холл просто защищался и старался не улететь в нокдаун. Судьба поединка стала очевидной в последней трёхминутке, когда после размена Гора попал сопернику в висок и сравнял счёт по нокдаунам. Учитывая общий характер боя, сомнений в исходе не осталось. Судьи единогласно отдали победу исландцу – 57:54, 57:54, 57:54.

После оглашения результата боксёры обнялись. Кажется, вражда закончена, но Холл всё же хочет реванш. «Я могу воспринимать происходящее как мужчина. В конце концов, я только что дрался с самым большим человеком на планете в боксерском поединке. Это было адское путешествие, я получил удовольствие. Надеюсь, будет матч-реванш», – сказал Эдди.

Бьёрнссон пока ответного рвения не проявил, но сообщил, что хочет продолжить боксёрскую карьеру. Вариантов у одного из самых жутких сериальных персонажей достаточно – от Мартина Форда до Мариуша Пудзяновского. Первый прямо во время боя рассуждал, что без проблем отправит Хафтора в нокаут. Вопрос только в том, с кем из гигантов получится договориться. Главное, Кокляева не предлагать. А то наш великан, крайне забавно смотревшийся в ринге, такого соперника, как Гора, точно не вывезет.