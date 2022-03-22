Масвидаль подкараулил Ковингтона в ресторане. Выбил болтуну зуб и убежал. Видео

Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль — два знаменитых бойца полусреднего веса, которые искренне ненавидят друг друга. Когда-то они были лучшими друзьями: не только вместе тренировались и проводили свободное время, но даже несколько месяцев жили под одной крышей. Масвидаль тогда выручил Ковингтона, у которого не было денег на жильё. Но потом пробежала «чёрная кошка» — между спортсменами началась открытая вражда.

Долгое время всё ограничивалось взаимными оскорблениями в социальных сетях, пока Дана Уайт всё-таки не организовал поединок между бывшими друзьями. Менее двух недель назад Ковингтон и Масвидаль встретились в октагоне: Колби превзошёл оппонента за счёт классных навыков борьбы, одержав победу единогласным решением судей. Однако, как оказалось, пятираундовый бой вовсе не стал окончанием конфликта.

По информации нескольких СМИ, несколько часов назад Ковингтон и Масвидаль столкнулись около одного из ресторанов Майами. Между бойцами завязалась потасовка, в ходе которой Ковингтон потерял зуб. Как сообщает TMZ, Колби ужинал вместе со своими друзьями, а вот Хорхе подъехал чуть позже. По всей видимости, уроженец Кубы специально подстерёг недруга у дверей — чтобы разобраться без судей и правил. Это очень похоже на Масвидаля.

Во время разговора с полицией, составлявшей протокол, Колби не старался «выгородить» оппонента: «Он размахнулся, попытался напасть на меня. Я побежал». Не совсем понятно, куда именно бежал Ковингтон — не исключено, что законопослушный боец пытался спасти бегством от уличной драки. Впрочем, говорить об этом с полной уверенностью нельзя, пока не появится новая информация.

А вот Масвидаль, ранее несколько раз обещавший «сломать Ковингтону лицо на улице», не скрывает собственного удовлетворения. И даже записал небольшое обращение: «Покажи своё лицо Колби, покажи им, каким ты стал. Я из округа Дейд, здесь то, что ты говоришь, нужно подтверждать фактами. Вот как всё решается на моём районе».

Конечно, Масвидаль поступил некрасиво. У него было 25 минут в октагоне, чтобы доказать, что он сильнее Ковингтона. А внезапное нападение на улице — подлый поступок. С другой стороны, нельзя не отметить, что Хорхе остаётся человеком слова. А Колби стоит повнимательнее следить за болтовнёй. От бойца исходит слишком много грязи — иногда за неё приходится отвечать.