Ян снова может проиграть Стерлингу из-за проблем с угловыми. Не поможет и Хабиб

В ночь с 9 на 10 апреля по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 273. В соглавном бою сойдутся чемпион в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг и временный обладатель пояса Пётр Ян. Российский боец идёт явным фаворитом у букмекеров, но есть ли шансы у Алджо?

Их стало немного больше после того, как у Петра возникли проблемы с угловыми. Андрей Октябринский и Кайрат Нурмаганбетов не смогут помогать Яну из угла. А ведь они были максимально вовлечены в тренировочный процесс и уже доказали, что идеально подходят Петру – оба помогали ему из угла в поединке с Кори Сэндхагеном.

В первом бою с Алджэмейном у Яна подобрался лингвистически несбалансированный угол. Бойцу подсказывали на трёх языках разных групп: друзья Алексей Сорокин и Денис Лаврентьев говорили на русском, тренер по боксу Джон Хатчинсон – на английском, а коуч по джиу-джитсу Паррумпа – на португальском. В таком словесном месиве большая проблема даже просто вычленить важное. Неудивительно, что Пётр прислушался к самому знакомому языку и последовал совету Сорокина, который сказал лупить коленом.

К бою с Сэндхагеном Ян изменил список секундантов. Бразильца Паррумпу и ирландца Хатчинсона заменили омичи Октябринский и Нурмаганбетов. Благодаря чётким подсказкам новых угловых Пётр переиграл соперника, но перед реваншем со Стерлингом проблема тренерского штаба снова встала особенно остро.

Пока совершенно непонятно, кто же будет помогать Петру. Сехудо уже сомневается, стоит ли объединять усилия с Яном, а О’Мэлли, вероятно, просто шутил ради шумихи в медиа. Имена секундантов не может назвать даже тренер Петра по физподготовке Шон Кобер – австралиец уверен, что Ян может сделать свою работу и без угловых.

Очевидно, что ни один профессионал не станет так рисковать и выходить на титульный бой в одиночку. Если Сехудо и О’Мэлли отпадут, Ян может обратиться за помощью к команде Хабиба. Вопрос только в том, как именно Нурмагомедов и его товарищи будут полезны высококлассному ударнику.

Даже если помогать Яну вызовется лично Хабиб, это не гарантирует Петру победу. Сибиряк вряд ли планирует тягаться со Стерлингом в партере, да и научить чему-то новому Орёл временного чемпиона просто не успеет – до боя осталось чуть больше двух недель. Непонятно и нынешнее состояние Хабиба, который недавно впервые проиграл сразу два боя в роли тренера: сначала когда находился в углу Ислама Мамедова, а затем когда подсказывал Тагиру Уланбекову. Не факт, что Нурмагомедов захочет распыляться и принимать такой серьёзный карьерный вызов.

Лучший выход для Яна – найти уже знакомых русскоязычных коучей в США. Например, в American Top Team работает топовый кикбоксёр Артём Левин, который наверняка не будет против помочь Яну в таком важном поединке. Главное, чтобы снова не пришлось набирать мультиязычную команду.

Как показал опыт, ни к чему хорошему это не приводит, а только нервирует и провоцирует на ошибки. Здесь и заключается единственный шанс Стерлинга – подловить Яна, если тот будет чересчур эмоциональным на фоне их конфликта и проблем в тренерском штабе. Так считает и менеджер российского бойца Саят Абдрахманов. По его мнению, Алджо рассчитывает, что Ян будет недооценивать его. Поэтому Петру необходимо решить вопрос с углом как можно скорее – так он забудет об отвлекающих факторах и сфокусируется на сопернике.