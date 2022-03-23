Невероятный фрик-бой в UFC. Великан весил на 188 кг больше, но не устоял перед малышом

Гигантский блогер против девушки, тяжеловес против «мухача» – от подобного зрелища в восторге многие фанаты ММА в 2022 году. Но всё придумали гораздо раньше, а первые фрик-бои проходили в пору, когда такого слова никто и не знал. Пожалуй, самый яркий состоялся в UFC.

Весовые категории появились в промоушене только в 1997-м, а тремя годами ранее на UFC 3 состоялся эпичный поединок сумоиста Эммануэля Ярбро и каратиста Кита Хэкни. Разница в габаритах бойцов потрясала – Ярбро при росте чуть больше двух метров весил почти 280 кг, а его соперник был ниже на 30 см и легче на 188 кило.

Казалось, гигант сможет просто задавить Хэкни массой, но поединок пошел по другому сценарию. Первым же оверхэндом Кит срубил соперника – тот грохнулся на канвас. Когда Хэкни подбежал, чтобы добить, Ярбро умудрился схватить его. Сумоист лупил соперника по голове, а тот изо всех сил сопротивлялся. Бойцы сцепились у сетки, и Ярбро изо всех сил толкнул Хэкни прямо в дверь октагона. Она оказалась незапертой, и Кит вылетел наружу к зрителям в первых рядах.

Бойца вернули в клетку, и поединок продолжился. В пылу борьбы у него порвалась одна лямка майки, но он вряд ли обратил на это внимание – весь фокус был на огромном оппоненте. Однако оверхэнды долетать перестали, а другие удары руками тем более не пришлись бы в цель. Хэкни попробовал мидл-кики – один из таких Ярбро поймал, а Кит только этого и ждал: он несколько раз вмазал открывшемуся Эммануэлю и повалил того на канвас.

Хэкни около минуты избивал лежащего на полу Ярбро – тот почти не защищался, но молодой Джон Маккарти до последнего не останавливал поединок. Когда Большой Джон убедился, что Ярбро точно не встанет, он остановил схватку и объявил победителем Хэкни. Бойцы пожали друг другу руки – никакого негатива они друг к другу не испытывали.

Как вообще вышло, что небольшой даже по нынешним меркам тяжеловес вдруг вышел против самого большого бойца в истории UFC? Как рассказывал сам Хэкни, ему позвонили из промоушена и предложили выйти на этот поединок. Кит не горел желанием биться с гигантом, но не отказался, потому что просто побоялся, что второго шанса ему не дадут.

После такой брутальной победы Хэкни получил прозвище Убийца великанов. В четвертьфинальном поединке с Ярбро он получил травму, поэтому не смог провести следующий бой. А на следующем турнире Кит заставил сдаться корейца Джо Суна, но затем проиграл легендарному Ройсу Грейси.

Схватка с Хэкни стала для Ярбро первой и последней в UFC. После этого он победил удушением в японском промоушене Shotoo. Единственный в карьере сабмишен стал фирменным для Ярбро – больше никому не удавалось просто лечь на противника всей массой тела и таким образом заставить его постучать. Легендарный сумоист скончался в 2015 году в возрасте 51 года. Его менеджер Беатрис Дэвис рассказывала, что до смерти планировалось создать реалити-шоу, посвященное бойцу.