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Конор Макгрегор арестован за нарушение ПДД, ему грозит до шести месяцев тюремного заключения

Конор Макгрегор снова вляпался в историю. На этот раз ему грозит полгода тюрьмы
Денис Дорофеев
Конор Макгрегор арестован за нарушение ПДД
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Какой ему Камару Усман, когда его сворачивает ирландская полиция.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор снова попал в хронику новостей. Вечером 22 марта его остановила полиция и арестовала за многочисленные нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщило издание Irish Independent. Кроме того, полиция конфисковала Bentley Continental, чья стоимость составляет не менее $ 187 тыс.

Официальное заявление пресс-секретаря дублинской полиции:

«Вчера вечером, во вторник, 22 марта 2022 года, Гарда арестовала мужчину в возрасте 30 лет в связи с инцидентом, связанным с опасным вождением в районе Палмерстауна.

Мужчина был доставлен в полицейский участок Лукан Гарда, где ему позже были предъявлены обвинения. Он был освобожден в ожидании явки в окружной суд Бланчардстауна позднее».

Конора снова обвиняют в изнасиловании. Макгрегор замешан минимум в трёх инцидентах Конора снова обвиняют в изнасиловании. Макгрегор замешан минимум в трёх инцидентах

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Ноториус попадает в такую историю из-за своей дерзкой манеры вождения в Ирландии. В 2018 году он лишался прав и тогда ограничился штрафом в $ 440 за то, что ехал со скоростью 154 км/ч в зоне, где максимально допустимая скорость составляла 100 км/ч. На этот раз Конор может не ограничиться одним штрафом, который составит $ 5,5 тыс, но и тюремным заключением на шесть месяцев. Есть вероятность, что его накажут обоими способами сразу.

На этой неделе ирландской полиции было приказано вскрыть все записи с камер видеонаблюдения, данные мобильных телефонов и результаты судебно-медицинской экспертизы. Кроме того будут вскрыты результаты экспертизы с дела о телесных повреждениях против Макгрегора, которое было закрыто из-за недостатка доказательств.

Не в пользу ирландца пойдёт тот факт, что на счету Макгрегора аж 18 случаев нарушений закона. Однако большинство из них связаны с нарушением ПДД. Но среди из них есть подозрение в домогательстве. Именно из-за такого набора отягчающих обстоятельств есть вероятность оказаться за решёткой.

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Однако отметим, что Конор отрицает свою вину. Но это вряд ли ему поможет, если он хочет избежать лишения свободы. Во время инцидента с избиением пожилого человека ирландцу помогло избежать тюремного заключения признание собственной вины. Содействие с представителями правоохранительных органов в большинстве случаев идут на пользу. Здесь именно такой случай. Тем не менее, будем наблюдать за происходящими событиями.

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Теги Бокс/ММА UFC UFC Конор Макгрегор •••

Заглавное фото: Harry How/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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