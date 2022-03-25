Хабиб зря заступился за Масвидаля. Хорхе ничем не лучше Ковингтона

Пока самой мощной реакцией на стычку Ковингтона и Масвидаля неожиданно отметился Хабиб, который выдал длинный пост в соцсетях и поддержал Хорхе. Нурмагомедова возмутило, что Колби оскорблял семью бывшего друга – Орёл призвал других бойцов не принимать поединок с Ковингтоном.

«Если вы сильнее кого-то в октагоне, это не значит, что можно оскорблять его детей. Никто не имеет права оскорблять чью-то семью. Как только вы пойдёте по этому пути, будьте готовы подтвердить свои слова. На тебя напал профессиональный боец, такой же, как ты, твоего роста, и ты идёшь в полицию выдвигать против него обвинения?

Я думаю, все полусредневесы должны отказаться от боя с Колби, просто не соглашайтесь на бои с ним. Пусть он сидит без поединка. Это, вероятно, существенно повлияет на него и на всех бойцов, которые оскорбляют семьи и провоцируют бойцов. Чтобы иметь дело с ним, надо искать его в ресторане», – написал Хабиб.

Пост собрал почти 60 тысяч лайков за сутки. Многие согласны с Нурмагомедовым – тот же Пётр Ян репостнул его слова и отметил Масвидаля. Но все ли тезисы Хабиба справедливы?

Бывший чемпион уверен, что Колби оскорблял семью Масвидаля. На чём основано мнение? Надо полагать, только на твите от самого Хорхе. «Доброе утро всем, кроме тех, кто думает, что говорить о чьих-то детях – круто», – написал Масвидаль после инцидента у ресторана. Стоит ли верить? Дело каждого, но не исключено, что это просто хороший способ оправдать бессмысленное нападение. Наверняка никто, кроме них двоих, не знает, говорил ли Колби что-то гадкое о детях Масвидаля.

Ковингтон точно заявлял, что Хорхе изменяет жене и не общается с детьми, но здесь он задевает исключительно Масвидаля. Кроме того, слова прозвучали перед боем на UFC 272. Раз у кубинца ничего не получалось в рамках честной схватки, но так хотелось нанести сопернику серьезный урон, варианты можно найти всегда. Например, ударить исподтишка сразу после поединка – примерно так он и сделал на улице.

Непонятно также, почему Ковингтон не должен был обращаться в полицию. Потому что он не прав? Но найти виновного в этом запутанном конфликте невозможно – Масвидаль просто зацепился за слова о детях, а от нападения не в восторге даже один из его тренеров, Артём Левин. Коуч очень метко высказался о решении Колби обратиться в правоохранительные органы.

«Для меня это не сюрприз, хотя я это не поддерживаю. Ковингтон подал заявление в полицию? Не хочу говорить, что это не по понятиям, я не из маргинальных слоёв общества. Если это в его жизненных правилах, его фанаты это принимают, то почему нет. Если бы он был из криминального района Филадельфии или Нью-Йорка, то с него бы дома спросили за такое поведение. А так это больше резонанс для российского любителя ММА, потому что у нас это не по понятиям. Насколько я знаю, у Колби зуб то ли откололся, то ли был выбит, а в Америке зубы долго лечить. Поэтому для Колби подача заявления – это ещё один источник дохода», – сказал Левин.

Ироничные рассуждения тренера выглядят логичнее, чем радикальные заявления Хабиба, который вдобавок призвал всех полусредневесов отказаться принимать бой с Колби. Непонятно, как Нурмагомедов уместил в одном сообщении неприязнь к полиции и одобрение культуры отмены. Но ещё сильнее удивляет, почему Хабиб уделяет так много внимания столь мелким проблемам. Зато когда бойцу задавали действительно важные вопросы (например, о ситуации в Афганистане), он отказывался на них отвечать.