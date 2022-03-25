«Получил коленом в голову, доказав обман Стерлинга». Легенду UFC вырубили в Азии. Видео

Завтра, 26 марта, Деметриус Джонсон подерётся с Родтангом Джитмуангноном в промоушене ONE, чтобы закрыть поражение от Адриано Мораеша. Джонсон — один из лучших бойцов в истории ММА. На протяжении многих лет американец доминировал в UFC, установив массу рекордов. В частности, он 11 раз защищал чемпионский титул. Однако потом пояс у Мышонка отобрал скандальный Генри Сехудо, после чего Дана Уайт обменял свою звезду в ONE, взамен отдав Бена Аскрена.

Поначалу было ощущение, что Уайт серьёзно ошибся с данным трансфером. После перехода Аскрен добился всего одной победы, следом дважды проиграл и завершил карьеру. А вот Джонсон в новом промоушене выиграл три поединка подряд, проявив себя с лучшей стороны. Все карты смешала пандемия, из-за которой Деметриусу пришлось пропустить почти полтора года. Вернувшись, Мышонок получил титульный бой с Адриано Мораешем.

Соперник Деметриуса был действующим чемпионом и очень опасным нокаутёром, пусть и отстающим от Джонсона в технике. Тем не менее легендарный американец считался фаворитом поединка и начал схватку, уверенно перебивая оппонента в стойке. Поняв, что «на кулачках» пока ничего не светит, Мораеш классно перевёл Деметриуса на канвас, где и удерживал доминирующую позицию до конца первого раунда.

Права на видео принадлежат промоушену ONE Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале ONE Championship в YouTube.

После перерыва Мышонок вновь начал смело атаковать в стойке, но пропускал неприятные встречные попадания. Мораеш пользовался преимуществом в габаритах, удерживая оппонента на удобном расстоянии. Во время одного из разменов Джонсон пропустил силовой джеб, упал и попытался приподняться. В ответ Адриано ударил Мышонка коленом в голову — жёсткий удар решил исход боя. Да, Деметриус находился на трёх точках опоры, но в ONE разрешены подобные удары.

В отличие, кстати, от UFC, где бить в голову в такой ситуации запрещено. Всего за месяц до боя Джонсона из-за нарушения данного правила чемпионский пояс утратил Пётр Ян. После поражения Деметриуса болельщики в комментариях на YouTube иронически вспоминали именно симуляцию Алджэмейна Стерлинга в бою с россиянином. Настолько это была громкая тема.

Пользователь Sebastian Marinescu: «Спасибо Деметриусу, он пожертвовал собой, получив коленом в голову. Доказав обман Стерлинга, который просто выпрашивал пояс».

Joseph Nyambu: «Джонсон написал в «Твиттере», что у бойца должны быть мощные колени, чтобы досрочно заканчивать бои. Человек слова. Величайший».

Hangman18x: «Аскрену и Джонсону понадобилось меньше времени, чтобы встать после настоящего удара коленом, чем Стерлингу».