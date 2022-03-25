У России мог быть ещё один чемпион UFC. Но Дана Уайт в упор не замечает Аскарова

На этой неделе был анонсирован четвёртый бой между чемпионом UFC в наилегчайшем весе Дейвисоном Фигейреду и Брэндоном Морено. Это противостояние трудно назвать интригующим и даже зрелищным, но Дана Уайт дал добро на очередную встречу. А всё потому, что они умеют поджигать инфополе. Чем не отличается второй номер рейтинга непобедимый россиянин Аскар Аскаров.

Аскаров дебютировал в промоушене Даны Уайта с боя против Морено и свёл его вничью. Учитывая то, что это был первый поединок мексиканца в UFC после увольнения оттуда, наиболее предпочтительные позиции должен был заполучить именно российский боец. Однако президент лиги сделал на ставку на дерзкого мексиканца, который не молчит на публике. И Морено доказывал слова делом, благодаря чему заполучил противостояние с Фигейреду.

Тем не менее Аскар также продвигался вверх по рейтингу и поднялся на второе место, оказавшись позади только вышеупомянутых хедлайнеров дивизиона. Но он мог котироваться выше, если бы включил режим Петра Яна или Хамзата Чимаева. Вполне вероятно, в этом случае Аскаров по крайней мере мог бы заполучить чемпионский поединок, а при более благоприятных раскладах и вовсе стать чемпионом. Но именно из-за харизмы Чимаев находится ближе к заветному поясу, чем Аскар.

А мы напомним, Хамзат сейчас идёт на 11-й строчке в рейтинге дивизиона. И по сути благодаря взрывному ведению «Твиттера» Чимаев заманил в свои сети №2 рейтинга Гилберта Бёрнса. Вот вам пример, как трэш-ток уделывает спортивный принцип отбора в одну калитку.

И даже победа над Джозефом Бенавидесом в марте прошлого года не увеличила шансы россиянина вступить в титульные разборки. Хотя те, кому удавалось одолевать Бенавидеса, впоследствии становились чемпионами (Деметриус Джонсон и Дейвисон Фигейреду). И, несмотря на этот триумф, Дана Уайт дал шанс бразильцу реабилитироваться за проигрыш Морено во второй встрече. Это понять можно, но зачем организовывать четвёртую по счёту схватку? Это форменное издевательство над другими бойцами, которых лишают мотивации драться за пояс.

Однако глава UFC был бы рад не делать четвёртую часть Фигейреду-Морено, но наилегчайший вес тусклый прежде всего с точки зрения медийности и харизмы. К сожалению, Коди Гарбрандт не смог внести смуту, оказавшись нокаутированным Каем Кара-Франсом. А Аскаров не отличается дерзким почерком в «Твиттере», отметившись наездами только на Кара-Франса, а не на более крупных рыб. Поэтому есть предположение, что Аскар может закончить так же плохо, как и Деметриус Джонсон. Его даже не спас рекорд по количеству успешных защит пояса. И Дана Уайт произвёл циничный обмен на Бена Аскрена в ONE FC.

Аскару нужно брать пример с Яна или Чимаева и чаще отличаться в «Твиттере» дерзкими постами. Скромность не работает в крупных промоушенах, там решают наглость и дерзость. А наглость, как мы знаем, второе счастье. А так создаётся впечатление, что Дана Уайт игнорирует бойца или, хуже того, в упор не замечает его.

Хотя бэкграунд у Аскарова солидный. Но если посмотреть историю успеха чемпионов UFC, то мы убедимся, что практически все обладатели поясов обладают хоть какими-то скилами трэш-тока. Исключением можно назвать Гловера Тейшейру и Чарльза Оливейру. Даже скромному Хабибу Нурмагомедову приходилось играть по этим правилам, чтобы запомниться публике.

Несмотря на то что за спиной Аскарова есть бои с Морено и Бенавидесом, поединок с Кара-Франсом является самым важным в его карьере. В случае победы Аскар обязан наехать на Дану Уайта с требованием дать титульник и попутно проехаться по Морено с Фигейреду. А в случае поражения глава UFC с вероятностью 99% не даст второй шанс россиянину и сольёт его, подобно тому, что было сделано с Джонсоном. И тогда включать трэш-токерские ресурсы уже не будет нужно, потому что станет поздно. Остаётся надеяться на яркий перформанс Аскара Аскарова, чтобы его заметил Дана Уайт и наконец-то дал тайтл-шот, а не организовывал пятую часть надоевшего всем сиквела Фигейреду-Морено.