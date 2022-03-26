Гигант оскорблял дагестанца — и улетел в нокаут. Потом в клетку ворвалась толпа. Видео

Вчера, 25 марта, в Астрахани состоялся бойцовский вечер, где в главном поединке сражались два действительно огромных парня. Григорий Пономарёв, известный под прозвищем Гигант из зала Фёдора, имел в активе всего несколько профессиональных схваток, зато успел набрать популярность в интернете. Его соперник Юсуп Шуаев обладал не менее грозными габаритами, чем Григорий, хотя и не считался фаворитом боя.

Первый раунд получился зрелищным — бойцы смело работали в стойке, нанося друг другу мощные удары. Поединок вёл Пономарёв, выбрасывающий точные оверхенды, проходящие сквозь защиту Шуаева. Дагестанец тоже не отсиживался в обороне и однажды неплохо потряс соперника: Григорий завёлся и зачем-то показал Юсупу оскорбительный жест. В ответ дагестанец тоже соорудил из пальцев известную конструкцию.

«Атмосфера дружбы» накалялась: многочисленная группа поддержки Шуаева шумно оскорбляла Пономарёва, а в перерыве обменивались грубостями уже сами спортсмены. На старте второго раунда Григорий красиво бросил соперника на канвас, выбрался из «объятий» оппонента и начал наносить удары в маунте. И тут рефери внезапно поднял бойцов в стойку. На «руках» Юсуп был поточнее, но через минуту снова попался на мощный проход в ноги.

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В партере Пономарёв доминировал, пытался провести болевой приём, однако после секунды промедления рефери опять вмешался. Зачем? Неясно. Поднявшись в стойку, уставший Григорий уже не поднимал рук, чем незамедлительно воспользовался сохранивший силы Шуаев. Пушечный удар с правой повалил Гиганта на канвас, после чего Юсуп ещё и устроил жёсткое добивание. Сенсационная и красивая победа!

А вот потом началось самое неприятное. В клетку ворвались сначала секунданты Шуаева, а потом зашли и вовсе посторонние персонажи. Своего бойца они поздравляли с победой, а лежащему Пономарёву продолжали что-то высказывать, чуть ли не наступая ему на ноги. Только благодаря умелым действиям менеджеров нокаутированному Григорию не досталось ещё несколько ударов. В очередной раз зрители пытаются испортить впечатление от хорошего боя. Увы.