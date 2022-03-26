Тимофей Цзю — Террелл Гуше. Сын Кости дерётся в США против надменного американца. LIVE!

В ночь с 26 на 27 марта 2022 года на арене The Armory в американском Миннеаполисе состоится боксёрский вечер, где в главном бою встретятся австралийский боксёр с российскими корнями Тимофей Цзю (20-0, 15 KOs) и американец Террелл Гуше (22-2-1, 11 KOs). Для сына легендарного боксёра Кости Цзю это будет дебютный поединок в США. До этого Тим сражался только на австралийском континенте, где неизменно побеждал.
«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию боя.
Полный кард турнира с главным боем Тимофей Цзю — Террелл Гуше
Перед боем Тимофея Цзю и Террелла Гуше состоятся ещё несколько поединков. Представляем вашему вниманию полный кард турнира.
Тим Цзю — Террелл Гуше (первый средний вес);
Мишель Ривера — Джозеф Адорно (лёгкий вес);
Элвис Родригес — Хуан Хосе Веласко (первый полусредний вес);
Равшан Худайназаров — Джозеф Спенсер (средний вес).
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