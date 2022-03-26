Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Бой Тимофей Цзю — Террелл Гуше, где смотреть поединок, когда начнётся бой, прямая онлайн-трансляция

Тимофей Цзю — Террелл Гуше. Сын Кости дерётся в США против надменного американца. LIVE!
Александр Фролов
Бой Тимофей Цзю — Террелл Гуше
Комментарии
Гуше имеет даже опыт Олимпиады. И не воспринимает Тимофея всерьёз.

В ночь с 26 на 27 марта 2022 года на арене The Armory в американском Миннеаполисе состоится боксёрский вечер, где в главном бою встретятся австралийский боксёр с российскими корнями Тимофей Цзю (20-0, 15 KOs) и американец Террелл Гуше (22-2-1, 11 KOs). Для сына легендарного боксёра Кости Цзю это будет дебютный поединок в США. До этого Тим сражался только на австралийском континенте, где неизменно побеждал.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию боя.

«Цзю не на том уровне». Тимофей едет в США напугать надменного американца «Цзю не на том уровне». Тимофей едет в США напугать надменного американца
Полный кард турнира с главным боем Тимофей Цзю — Террелл Гуше
Live Александр Фролов

Полный кард турнира с главным боем Тимофей Цзю — Террелл Гуше

Перед боем Тимофея Цзю и Террелла Гуше состоятся ещё несколько поединков. Представляем вашему вниманию полный кард турнира.

Тим Цзю — Террелл Гуше (первый средний вес);
Мишель Ривера — Джозеф Адорно (лёгкий вес);
Элвис Родригес — Хуан Хосе Веласко (первый полусредний вес);
Равшан Худайназаров — Джозеф Спенсер (средний вес).

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022