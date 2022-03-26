Тимофей Цзю — Террелл Гуше. Сын Кости дерётся в США против надменного американца. LIVE!

Гуше имеет даже опыт Олимпиады. И не воспринимает Тимофея всерьёз.

В ночь с 26 на 27 марта 2022 года на арене The Armory в американском Миннеаполисе состоится боксёрский вечер, где в главном бою встретятся австралийский боксёр с российскими корнями Тимофей Цзю (20-0, 15 KOs) и американец Террелл Гуше (22-2-1, 11 KOs). Для сына легендарного боксёра Кости Цзю это будет дебютный поединок в США. До этого Тим сражался только на австралийском континенте, где неизменно побеждал.



«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию боя.