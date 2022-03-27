Хизриев доказал справедливость сравнений с Хабибом. Задушил соотечественника – тот уснул

Но Денис Тюлюлин точно заслужил ещё один шанс проявить себя в UFC.

В ночь с 26 на 27 марта в Коламбусе (штат Огайо, США) состоялся турнир UFC Fight Night 205. В главном поединке Кёртис Блэйдс нокаутировал Криса Докоса, а в прелимах матчмейкеры свели двух российских бойцов, Алиасхаба Хизриева и Дениса Тюлюлина.

Для Тюлюлина поединок изначально выглядел как мисматч. Шон Стрикленд нахваливал спарринг-партнера за жёсткость на тренировках, а на счету Дениса восемь нокаутов, но уровень его предыдущих соперников несопоставим с Хизриевым. Самому мощному оппоненту, Икраму Алискерову, Тюлюлин проиграл, попавшись на болевой – ещё один плюс в пользу Алиасхаба перед боем.

Проблемой для Хизриева мог стать застой в полтора года, но боец уже переживал и более длительные паузы. Вероятно, в том числе из-за этих факторов некоторые букмекерские конторы давали на победу Тюлюлина кэф до 10. В поединке Денис показал, что аналитики принизили его уровень.

Первый раунд бойцы начали с рубки в стойке. После размена Хизриев пошёл за тейкдауном и какое-то время контролировал соперника, но тому удалось встать и навязать работу в стойке. Тюлюлин продемонстрировал, за что его так уважает Шон Стрикленд: боец не просто на равных рубился с Хизриевым, но и перебивал его без боязни пропустить.

Проблема Дениса лишь в том, что такая рубка сильно его вымотала. Во втором раунде Хизриев был более нацелен на работу в партере, а соперник позволял больше из-за усталости. В середине пятиминутки Алиасхаб добыл перевод, оказался за спиной Тюлюлина и провёл удушающий. Денис не сдался и уснул – на этом моменте наверняка похлопал Александр Шлеменко.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в телеграм-канале UFC Russia.

За яркий бой Тюлюлин заслужил ещё один шанс с равным ему соперником. Не стоит сомневаться, таких в UFC достаточно – в главный промоушен мира подписывают не только будущих суперзвезд, но и таких же жёстких трудяг, как Денис. Хизриев же после поединка обратился к Дане Уайту – речь получилась грозной и забавной одновременно.

«Я сюда пришёл, я здесь буду разносить всех. Эй, Дана. Посмотри, у меня много лишнего веса. Я хочу спуститься в свою весовую категорию (бой проходил в среднем весе – прим. «Чемпионата») и размазать весь этот дивизион», – заявил Алиасхаб. Соперников такому жёсткому парню найти будет сложно – всем известно, как не любят бойцы UFC драться с россиянами, заточенными на борьбу. Но увидеть сорвавшуюся схватку Хизриева с Кайлом Докосом было бы интересно – победа над таким соперником подкинула бы Алиасхаба ближе к топ-15.