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Салимгерей Расулов — Тони Джонсон, видео боя, результат поединка, ACA 138

Губденский Танк разбил пузатого Тони в Грозном. Американец обиделся на судью. Видео
Александр Фролов
Салимгерей Расулов — Тони Джонсон
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Джонсон хотел поскорее закончить бой — его наказали мгновенно.

Спортивная жизнь кипит не только в заграничных промоушенах. Накануне в Грозном состоялся турнир АСА 138, собравший мощнейший бойцовский кард. О чём говорить, если сразу три поединка носили статус титульных? В частности, интерес вызывал поединок двух огромных ребят — Тони Джонсона и Салимгерея Расулова. Как американец, так и дагестанец отлично знают, как устраивать зрелище.

36-летний Джонсон проводил третью защиту чемпионского титула. Боец, успевший за карьеру подраться с Виталием Минаковым и Александром Емельяненко, отлично прижился в АСА. Казалось, что Тони никто не может одолеть — три последних боя пузатый парень выиграл жёсткими нокаутами. Вызов ему решил бросить 35-летний Салимгерей Расулов, известный под прозвищем Губденский Танк.

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Дагестанский спортсмен давно требовал чемпионского боя, ведь его победная серия насчитывала шесть схваток. В последний раз Расулов проигрывал ещё в далеком 2016 году, уступив Денису Гольцову единогласным решением судей. С другой стороны, Салимгерей откровенно редко дрался, несколько лет подряд проводя по одному поединку в год. Поэтому шанс обзавестись поясом Танк получил только сейчас.

Поединок начался с активных атак Джонсона. Американец, обладающий рыхловатой фигурой, не может похвастать выносливостью и старается заканчивать бои побыстрее. Выбросив пару серий, Тони провёл неудачную попытку тейкдауна: в результате бойцы сцепились у сетки, откуда Расулов быстро выбрался. Джонсон опять агрессивно пошёл вперёд, хотя раз за разом натыкался на встречные удары Салимгерея.

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Джонсон же непривычно много промахивался, большую часть ударов отправляя «в молоко». При этом Тони никак не мог приспособиться к жёстким джебам Танка. А когда Расулов подключил тяжелейшие оверхенды, дела его соперника пошли совсем плохо. Первое попадание американец выдержал, но второй удар отправил его в жёсткий нокдаун. Салимгерей сел Тони на спину и начал добивать, после чего бой был остановлен. Красивая победа!

Права на видео принадлежат промоушену Absolute Championship Akhmat. Посмотреть ролик можно в официальном сообществе ACA во «ВКонтакте».

Любопытно, что Джонсон после поражения немного обиделся на судью и огорчённо потряхивал головой. Видимо, Тони посчитал, что бой был остановлен слишком рано. Вряд ли тут можно согласиться: рефери поступил согласно правилам, спасая здоровье американца для следующих поединков. Впереди у него ещё несколько лет карьеры.

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