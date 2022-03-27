Губденский Танк разбил пузатого Тони в Грозном. Американец обиделся на судью. Видео

Спортивная жизнь кипит не только в заграничных промоушенах. Накануне в Грозном состоялся турнир АСА 138, собравший мощнейший бойцовский кард. О чём говорить, если сразу три поединка носили статус титульных? В частности, интерес вызывал поединок двух огромных ребят — Тони Джонсона и Салимгерея Расулова. Как американец, так и дагестанец отлично знают, как устраивать зрелище.

36-летний Джонсон проводил третью защиту чемпионского титула. Боец, успевший за карьеру подраться с Виталием Минаковым и Александром Емельяненко, отлично прижился в АСА. Казалось, что Тони никто не может одолеть — три последних боя пузатый парень выиграл жёсткими нокаутами. Вызов ему решил бросить 35-летний Салимгерей Расулов, известный под прозвищем Губденский Танк.

Дагестанский спортсмен давно требовал чемпионского боя, ведь его победная серия насчитывала шесть схваток. В последний раз Расулов проигрывал ещё в далеком 2016 году, уступив Денису Гольцову единогласным решением судей. С другой стороны, Салимгерей откровенно редко дрался, несколько лет подряд проводя по одному поединку в год. Поэтому шанс обзавестись поясом Танк получил только сейчас.



Поединок начался с активных атак Джонсона. Американец, обладающий рыхловатой фигурой, не может похвастать выносливостью и старается заканчивать бои побыстрее. Выбросив пару серий, Тони провёл неудачную попытку тейкдауна: в результате бойцы сцепились у сетки, откуда Расулов быстро выбрался. Джонсон опять агрессивно пошёл вперёд, хотя раз за разом натыкался на встречные удары Салимгерея.

Джонсон же непривычно много промахивался, большую часть ударов отправляя «в молоко». При этом Тони никак не мог приспособиться к жёстким джебам Танка. А когда Расулов подключил тяжелейшие оверхенды, дела его соперника пошли совсем плохо. Первое попадание американец выдержал, но второй удар отправил его в жёсткий нокдаун. Салимгерей сел Тони на спину и начал добивать, после чего бой был остановлен. Красивая победа!

Права на видео принадлежат промоушену Absolute Championship Akhmat. Посмотреть ролик можно в официальном сообществе ACA во «ВКонтакте».

Любопытно, что Джонсон после поражения немного обиделся на судью и огорчённо потряхивал головой. Видимо, Тони посчитал, что бой был остановлен слишком рано. Вряд ли тут можно согласиться: рефери поступил согласно правилам, спасая здоровье американца для следующих поединков. Впереди у него ещё несколько лет карьеры.