Дни Стерлинга сочтены. Против Алджо не только Ян, но и все вокруг

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 273. В главном поединке Алекс Волкановски встретится с Корейским Зомби, а в соглавном событии вечера Пётр Ян устроит реванш с Алджэмейном Стерлингом.
Ян уже прилетел в Америку и сразу напомнил о себе Стерлингу. «Молитвы Алджо не услышаны», – написал русский боец и быстро получил ответку от соперника, который пообещал «похоронить» Петра. Верит ли сам ямаец в написанное?
Угрозы Стерлинга с каждым разом звучат всё комичнее. У Алджэмейна нет ключей к победе над Яном, поэтому в ход идёт граничащий с ахинеей трэш-ток. Алджо подбирает удачные ракурсы на фотографиях с прошлого боя, придумывает, что он был лучше в стойке и репостит творчество немногочисленных фанатов. При этом Стерлинг будто пытается не думать о реальном положении вещей.
9 апреля в Джексонвилле Алджэмейну придется туго не только потому, что Ян устроит декласс. Публика тоже уничтожит Стерлинга перед и во время боя – тот редкий случай, когда в Америке будут болеть за бойца из России и против соотечественника. Фанаты видели, насколько сильнее был Ян в первом поединке. Он допустил ошибку, ударив коленом, но уже доказал, что это случайность, когда разобрал Кори Сэндхагена. Алджо плакал после незаслуженной победы, а затем поверил, что пояс его по праву, но весь год отсиживался и переносил бой.
В Стерлинга не верит никто. Во всём интернете не найдётся ни одного опроса о результате боя с Яном, в котором победил бы Алджэмейн. Российский чемпион побеждает всегда с пропорцией примерно 70% на 30%. Как рассказывал менеджер Петра Саят Абдрахманов, во время турнира UFC 257, где Конор бился с Порье, Стерлинга показали на медиакубе – толпа тут же его освистала.
Не верят в ямайца и букмекеры. Коэффициент на победу Алджо в некоторых конторах приближается к 6 – вероятно, в истории UFC ещё никогда не считали действующего чемпиона настолько недееспособным.
Ян прилетел в Америку без секундантов. С ним прибыл только менеджер, но и это вряд ли спасёт Стерлинга. Нет сомнений, Пётр найдёт или уже нашёл подходящих угловых. А если не получится – по времени и основным моментам будет вести Саят, который уже находился в углу Петра и имел личный опыт в ММА на любительском уровне.
Алджэмейну остаётся только пользоваться поддержкой друзей из зала Serra-Longo Fight Team – тот же Мераб Двалишвили всегда рад сказать что-то неприятное о Петре. Но в клетку Стерлинг выйдет без Мераба. Тот наверняка будет в углу, но силой мысли топовые скиллы не передаст. Ян размажет Алджо на радость зрителям, и с того момента ямаец больше не будет прежним. Вполне вероятно, он повторит судьбу Марлона Мораеса – из статуса одного из лучших к завершению карьеры.
- 28 марта 2022
-
11:23
-
10:20
-
09:51
-
09:29
-
00:38
- 27 марта 2022
-
23:36
-
22:47
-
21:13
-
20:03
-
18:31
-
17:30
-
17:02
-
16:24
-
15:33
-
14:13
-
13:19
-
12:34
-
11:54
-
11:06
-
10:33
-
09:22
-
09:12
-
09:00
-
08:37
-
08:36
-
07:07
-
05:35
-
05:07
-
04:20
-
03:47
-
02:42
-
01:48
-
01:09
-
00:18
- 26 марта 2022
-
23:58