Дни Стерлинга сочтены. Против Алджо не только Ян, но и все вокруг

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 273. В главном поединке Алекс Волкановски встретится с Корейским Зомби, а в соглавном событии вечера Пётр Ян устроит реванш с Алджэмейном Стерлингом.

Ян уже прилетел в Америку и сразу напомнил о себе Стерлингу. «Молитвы Алджо не услышаны», – написал русский боец и быстро получил ответку от соперника, который пообещал «похоронить» Петра. Верит ли сам ямаец в написанное?

Угрозы Стерлинга с каждым разом звучат всё комичнее. У Алджэмейна нет ключей к победе над Яном, поэтому в ход идёт граничащий с ахинеей трэш-ток. Алджо подбирает удачные ракурсы на фотографиях с прошлого боя, придумывает, что он был лучше в стойке и репостит творчество немногочисленных фанатов. При этом Стерлинг будто пытается не думать о реальном положении вещей.

9 апреля в Джексонвилле Алджэмейну придется туго не только потому, что Ян устроит декласс. Публика тоже уничтожит Стерлинга перед и во время боя – тот редкий случай, когда в Америке будут болеть за бойца из России и против соотечественника. Фанаты видели, насколько сильнее был Ян в первом поединке. Он допустил ошибку, ударив коленом, но уже доказал, что это случайность, когда разобрал Кори Сэндхагена. Алджо плакал после незаслуженной победы, а затем поверил, что пояс его по праву, но весь год отсиживался и переносил бой.

В Стерлинга не верит никто. Во всём интернете не найдётся ни одного опроса о результате боя с Яном, в котором победил бы Алджэмейн. Российский чемпион побеждает всегда с пропорцией примерно 70% на 30%. Как рассказывал менеджер Петра Саят Абдрахманов, во время турнира UFC 257, где Конор бился с Порье, Стерлинга показали на медиакубе – толпа тут же его освистала.

Не верят в ямайца и букмекеры. Коэффициент на победу Алджо в некоторых конторах приближается к 6 – вероятно, в истории UFC ещё никогда не считали действующего чемпиона настолько недееспособным.

Ян прилетел в Америку без секундантов. С ним прибыл только менеджер, но и это вряд ли спасёт Стерлинга. Нет сомнений, Пётр найдёт или уже нашёл подходящих угловых. А если не получится – по времени и основным моментам будет вести Саят, который уже находился в углу Петра и имел личный опыт в ММА на любительском уровне.

Алджэмейну остаётся только пользоваться поддержкой друзей из зала Serra-Longo Fight Team – тот же Мераб Двалишвили всегда рад сказать что-то неприятное о Петре. Но в клетку Стерлинг выйдет без Мераба. Тот наверняка будет в углу, но силой мысли топовые скиллы не передаст. Ян размажет Алджо на радость зрителям, и с того момента ямаец больше не будет прежним. Вполне вероятно, он повторит судьбу Марлона Мораеса – из статуса одного из лучших к завершению карьеры.