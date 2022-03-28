Нам повезло жить в эпоху Чимаева. Ему по силам превзойти Хабиба

В ночь с 9 на 10 апреля состоится один из самых долгожданных турниров года UFC 273. Одним из хедлайнеров станет Хамзат Чимаев, которому предстоит бой против второго номера полусреднего дивизиона Гилберта Бёрнса. Несмотря на то что Борз идёт 11-м в рейтинге, именно он считается явным фаворитом по версии букмекеров. За его победу дают скромные 1.13, а за триумф бразильца — 5.90. Приблизительно такие же котировки дают и на бой-реванш между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом.

С Яном всё понятно, он просто зачистил дивизион. Но такая слепая вера в Хамзата, который не бил топов, должна настораживать. Да, Борз легко разбирается со своими оппонентами любыми доступными способами, неважно сабмишен это или нокаут. Таким универсализмом не блистал даже Хабиб Нурмагомедов. Да, Чимаев за четыре боя в UFC пропустил всего лишь два удара при 254 точных попаданиях со своей стороны. И да, Хамзат чертовски уверен в себе. За это ему позволено совершить сумасшедший скачок с 11-й на вторую строчку в случае победы над Бёрнсом.

Можете назвать хотя бы одного бойца, которому давали такой шанс? Даже прорывным тяжам в лице Сириля Гана и Тома Аспиналла пришлось встретить на своём пути немалое количество элиты. Хотя англичанину принадлежит уникальное достижение: на свои пять побед в UFC он затратил 14 минут 24 секунды. То есть Том уложил эти пять триумфов в неполный трёхраундовый бой. К слову, у Чимаева есть шанс превзойти этот рекорд. Для этого ему нужно одолеть Бёрнса быстрее полутора минут в первом раунде.

Несмотря на дерзкие выпады и выкрики во флеш-интервью после своих выступлений, коллеги по цеху относятся к Хамзату довольно серьёзно, а не как к очередной выскочке. Боец среднего веса Шон Стрикленд поделился своими ожиданиями касательно предстоящего поединка Борза с Дуриньо:



«Я думаю, он [Чимаев] прибьёт его. Что хорошо в Хамзате, так это вера. Он верит в себя до глубины души, и это ведёт его далеко вперёд».



Кроме того, Борз получил комплимент от экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Генри Сехудо:



«Как я уже говорил тебе, ты особенный. И сделает тебя как бойца не коучинг, а твоя навязчивая воля. Я лишь просто пытаюсь поделиться своими знаниями».



В преддверии боя между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо канал HBO Boxing выпустил великий документальный фильм At Last. В конце был вставлен эпизод, где Мейвезера попросили описать себя:



«Рождён быть чемпионом, отдающий себя всего любимому делу, голодный и очень амбициозный».



К этому он добавил: «Я не называю это дерзостью. Я не называю это самоуверенностью. Я называю это верой».

Из того же теста слеплен Хамзат Чимаев. Он искренне верит в себя. Если Хамзат говорит, что он лучший в мире, значит, Борз действительно так считает. Многие бойцы любят набивать себе цену такими дифирамбами, но в большинстве случаев они и близко не являются таковыми. Они просто хайпуют и хотят обратить на себя внимание. Даже Логан Пол признавался, что он лучший боксёр в мире после ничьей с Мейвезером. Но к Хамзату действительно приковано особое внимание, что отражается в его избегании другими бойцами.



Зная про его амбиции, а это чемпионство в двух дивизионах, есть смысл поверить в этот успех. Тем более у Борза есть опыт выступлений в среднем весе. Чимаев универсальный боец, способный как забороть, так и нокаутировать. Он полон сюрпризов. Если соперники Хабиба учились защищаться от тейкдаунов, то в случае с Хамзатом этого может быть недостаточно. Бёрнс уже заявил, что у него в кэмпе есть двое жёстких русских борцов. Но мы напомним, что шесть из десяти побед Чимаев одержал нокаутом. Не удивимся, если он потушит бразильцу свет, как это было с Джеральдом Миршертом.

Дана Уайт неспроста даёт Хамзату совершить такой скачок. За годы управления UFC он научился распознавать в бойцах будущих звёзд. И с таким арсеналом Чимаев способен покорить два дивизиона. Чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья показал полную недееспособность в борьбе в реванше против Роберта Уиттакера. Хамзат уже успел проехаться по Адесанье за тот перформанс:



«Иззи? Я думаю, мне будет легче побить этого парня, чем Камару Усмана. У него никакая борьба. Парень, с которым он дрался в прошлый раз, не борец, но он смог взять его спину. Если я возьму его спину, то оторву ему голову. Просто снесу его голову. Лёгкие деньги для меня».

Если Хамзату удастся стать чемпионом в двух или даже трёх весовых категориях, то он однозначно превзойдёт Хабиба. На это есть две причины. Во-первых, к тому моменту у Чимаева однозначно будет больше громких имён в послужном списке, чем у Орла. Во-вторых, сделаем оговорку и скажем, что это признание уместно, если Борз одолеет лучшего бойца вне зависимости от весовых категорий Камару Усмана. Хотя есть сомнения в том, что он успеет превзойти рекорд Нурмагомедова 29:0. Но два пояса в двух конкурентных дивизионах будут говорить о многом.



Мы пока ещё не осознали крутость Хамзата в полной мере из-за слабой оппозиции. И мы не понимаем, как нам повезло жить в эпоху Чимаева, которая только-только зарождается. 10 апреля чеченский швед покажет всем, чего он стоит. И чтобы не слыть глорихантерами, стоит уже сейчас начать следить за ним и болеть за него. На прошлогоднем турнире на Бойцовском острове Борз не мог покинуть октагон в течение 15 минут после очередной победы, хотя одолел малоизвестного китайца. Представьте, что будет, когда Чимаев станет чемпионом UFC.